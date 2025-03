Avanza el tendido cloacal en el departamento

Alvear

12 de Marzo - A través de un convenio entre la Municipalidad y AYSAM (Aguas y Saneamientos Mendoza), se da inicio a un ambicioso proyecto de saneamiento que beneficiará a cientos de familias de la ciudad. El nexo cloacal es una obra de gran trascendencia que implica la instalación de un nexo colector y la ampliación de la red en diversos barrios del departamento, mejorando de forma significativa la calidad de vida de los vecinos.

El proyecto cuenta con una inversión de $270.000.000, un esfuerzo compartido entre el municipio y AYSAM. El mismo se dividirá en dos grandes componentes, en primer lugar, la instalación de un nexo cloacal que consistirá en la ejecución de 1.000 metros de red en las calles Granada y Circunvalación, lo que permitirá mejorar la capacidad de recolección de líquidos cloacales de los barrios Faustino Andrés, 21 de Septiembre y Alvear A y B. En segundo lugar, se llevará a cabo la ampliación de la red cloacal, incorporando al Barrio SOEMGA a la red existente, lo que proporcionará acceso a este servicio esencial para aproximadamente 400 familias de los barrios involucrados.

El Intendente Alejandro Molero, explicó que AYSAM aportará los materiales necesarios para la ejecución de la obra, mientras que el municipio se hará cargo de la mano de obra y los trabajos de construcción. "No solo es una inversión económica importante, sino que tendrá un impacto directo en la salud pública, mejorando las condiciones sanitarias y la calidad de vida de cientos de familias", destacó.

Iván Escalona, de AYSAM, mencionó que el objetivo es llegar a todos los sectores de General Alvear, mejorando tanto el servicio de agua como el de cloacas. "La idea es mejorar día a día la infraestructura existente e incorporar nuevas, para que todos los vecinos puedan acceder a estos servicios esenciales y, de esta manera, mejorar su calidad de vida", dijo Escalona.

Como bien señaló el intendente Molero, aunque la obra no será visible a simple vista, su impacto se sentirá todos los días en la vida de los vecinos: "Estas son las obras que transforman, las que mejoran permanentemente la calidad de vida de los vecinos. No se ven, pero se disfrutan cada día", afirmó.

Al mejorar el sistema de saneamiento, se está asegurando un futuro más saludable para todos los habitantes de la ciudad, mientras que se fortalece la infraestructura básica necesaria para el crecimiento y bienestar de la comunidad.