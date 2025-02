Anunciaron una gran Obra de Infraestructura Eléctrica en Alvear

Alvear

5 de Febrero - n la mañana del miércoles, en el Salón Fernández del predio ferial de la Cámara de Comercio, se llevó a cabo una reunión de sociabilización del proyecto "Mejoramiento de red de alta tensión 132 KV, San Rafael - General Alvear", elaborado por el equipo técnico del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

El Intendente Alejandro Molero, junto a autoridades provinciales y del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), anunciaron oficialmente el inicio de un proyecto largamente esperado: la construcción del anillado eléctrico que beneficiará no solo al departamento, sino a toda la región sur de Mendoza. Además, se contó con la participación de Cecsagal, Cospac, la Municipalidad de San Rafael, EDESTE Y DISTROCUYO.

La obra, que representa una inversión de 31 millones de dólares, consistirá en la construcción de una línea de alta tensión de 86 kilómetros, que partirá desde Los Nihuiles hasta San Rafael, donde se edificará una nueva estación transformadora. Desde allí, otro tramo de alta tensión llegará hasta General Alvear, donde se conectará con la estación transformadora existente, la cual también será ampliada.

Andrea Molina, presidenta del EPRE, explicó que este anillado permitirá a General Alvear contar con mayor disponibilidad de energía y una alternativa en caso de cortes, lo que garantiza una mayor estabilidad del servicio eléctrico. "Es una obra de transporte fundamental, que viene a resolver un problema histórico de infraestructura energética para Alvear y San Rafael", afirmó. Molina, además hizo un llamado a la responsabilidad en el consumo de energía, especialmente en el contexto actual, donde algunas centrales como Nihuil 2 y 3 están fuera de servicio, lo que obliga a extremar las medidas de eficiencia energética.

El proceso de concreción contempla una audiencia pública virtual organizada por la Secretaría de Ambiente de la provincia, programada para el 13 de febrero. Hugo Reos, director del EPRE, destacó la importancia de esta instancia: “La reunión de hoy es una presentación previa a la audiencia pública. Queremos que la comunidad vea que estamos trabajando en esto y cómo impactará tanto en Alvear como en San Rafael”.

El Intendente remarcó que este proyecto no solo responde a la necesidad actual de mejorar el servicio, sino que sienta las bases para el crecimiento poblacional e industrial del departamento. "Estamos haciendo obras para toda la vida. No son estructuras que se vean todos los días, pero son las que necesita una sociedad para desarrollarse", expresó, destacando que esta obra permitirá atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico de la región.

Además, Molero enfatizó que el nivel de inversión que está recibiendo General Alvear es sin precedentes en la historia del departamento, superando los 60.000 millones de pesos solo en el primer tramo de obras licitadas. "Esto es fruto de una decisión política clara y de la disponibilidad de recursos provenientes del resarcimiento por la promoción industrial, que hoy permiten financiar estas obras estructurales", explicó.

Con este ambicioso proyecto en marcha, General Alvear da un paso decisivo hacia un futuro más seguro, conectado y preparado para el crecimiento. Una obra que, aunque no se vea todos los días, marcará un antes y un después en la historia del departamento.