Se realizó el cierre de las colonias de verano

Deportes

31 de Enero - En la mañana de este viernes, el polideportivo “Deportistas Alvearenses” se llenó de alegría y emoción durante el acto de cierre de las colonias de vacaciones. Padres y familiares se congregaron para observar las actividades que sus hijos han desarrollado a lo largo del verano, creando un ambiente festivo y de camaradería.

El intendente Alejandro Molero estuvo presente en el evento y destacó el éxito de esta temporada, que superó los mil participantes provenientes de diferentes distritos. Este programa no solo ha permitido la enseñanza de natación, sino que también ha promovido diversas actividades educativas y deportivas, facilitando la integración de niños de diferentes barriadas.

Molero subrayó la importancia de las colonias para fomentar la disciplina y la convivencia entre niños de distintos contextos sociales. Este año, además, se incluyó a adolescentes en las actividades y se está impulsando una colonia para adultos mayores, enfocándose en su bienestar físico y cognitivo.

“Cuando recién miraba la pileta, imposible no acordarse de tantos años de colonia uno en este lugar. Esta pileta es muy especial para mí; mi familia la construyó. Han pasado tantas décadas y todavía está en perfectas condiciones”, reflexionó el intendente. También enfatizó que la colonia cumple un rol fundamental en el desarrollo personal de los niños, permitiéndoles aprender no solo a nadar sino también a participar en diversas actividades culturales y educativas.

Con un fuerte compromiso hacia el crecimiento e inclusión social, Molero concluyó que es esencial seguir apostando por estas iniciativas integradoras que benefician a todas las edades, reafirmando así el valor del deporte y la educación en la comunidad.