AJEDREZ: Ocho jugadores luchan por el título de campeón alvearense 2024

Deportes

28 de Enero - Desde el pasado lunes 13 de enero, se está llevando a cabo el octogonal final de Ajedrez, que reúne a los ocho mejores ajedrecistas de General Alvear, en busca del título de campeón alvearense 2024.

Este torneo, que se disputa bajo el sistema “todos contra todos”, es organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense de Ajedrez.

Sebastián Lieby, uno de los organizadores, destacó la tradición y el nivel del evento: “Los ocho jugadores que clasificamos durante el año para esta final estamos disfrutando de partidas en sedes icónicas, como el Teatro Antonio Lafalla, el Polideportivo, Casa Salonia y el Museo de Malvinas.” Estos espacios permiten que el público se acerque a observar las partidas, aunque sin intervenir. Las partidas son largas, pueden durar hasta tres horas, lo que saca lo mejor de cada jugador.

El torneo cuenta con una mezcla de jóvenes talentos y jugadores experimentados. Entre los finalistas destacan Jonathan Mattus, campeón de la Liga Infantil; Camilo Lieby, actual campeón mendocino sub 20; Juan Sebastián Lieby, campeón provincial sub 16; Juan Ignacio Ruiz, actual campeón alvearense y ganador de la Copa Latinoamericana en Córdoba donde obtuvo el título de Maestro Nacional, otorgado por la Federación Argentina de Ajedrez.; y Santiago Sánchez Laplace, otro campeón provincial sub 18 que logró su lugar mediante un exigente repechaje.

Juan Ignacio Ruiz, quien busca revalidar su título, comentó: “Feliz de jugar otra final alvearense y de ver a tantos jóvenes con talento. Este torneo tiene un nivel altísimo, con campeones provinciales y jugadores de experiencia. Mi expectativa es mantener el título. He ganado las tres partidas jugadas hasta ahora, lo que me deja bien posicionado”.

El certamen, además de definir al campeón alvearense 2024, otorga beneficios para competencias futuras y destaca el crecimiento del ajedrez en el departamento.

La próxima ronda del torneo se disputará el jueves en el Museo de Malvinas a las 19 horas, mientras que las fechas finales se jugarán en la Casa Salonia y nuevamente en el Teatro Antonio Lafalla, donde se coronará al campeón alvearense 2024. La comunidad está invitada a presenciar este evento que sigue elevando el nivel del ajedrez en la región.