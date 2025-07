BASQUET: Alvear será sede de dos eventos deportivos nacionales inclusivos de gran relevancia

Deportes

14 de Julio - La Asesoría de Discapacidad de la Municipalidad de General Alvear se encuentra ultimando detalles para recibir dos actividades de nivel nacional e internacional que se desarrollarán a fines de julio en el departamento. Ambos eventos se destacan en materia de inclusión y posicionan a Alvear como un referente en el deporte adaptado.

Del 24 al 27 de julio, General Alvear será anfitrión del Torneo Nacional para Atletas con Síndrome de Down, una competencia exclusiva para deportistas con esta condición que, si bien es reciente a nivel nacional e internacional, ha mostrado un crecimiento sostenido en Argentina.

Según informó la responsable del área, Viviana Lima, ya se encuentran confirmados 15 equipos de distintas provincias, lo que implica la participación de más de 150 atletas. “Este torneo no solo busca promover el deporte adaptado, sino también visibilizar la práctica deportiva en personas con síndrome de Down. Es un espacio de inclusión real y de alto nivel competitivo”, señaló.

Inmediatamente después de este certamen, General Alvear recibirá a la Selección Argentina de Básquet en Silla de Ruedas, que llevará a cabo su concentración en el departamento como parte de la preparación rumbo a la Copa América, que se disputará en Bogotá, Colombia.

“Estamos muy contentos porque es la primera vez que una concentración de este nivel se realiza en Mendoza y especialmente en nuestro departamento. La selección va a hacer la puesta a punto acá y es un orgullo que General Alvear pueda ser parte de este camino que tiene como objetivo clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, agregó Lima.