Actividades por el Día Mundial de la Educación Ambiental en las colonias de vacaciones

Alvear

22 de Enero - En conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental, las colonias de vacaciones han llevado a cabo una serie de actividades educativas con los más pequeños.

Los niños fueron invitados a traer botellas plásticas, lo que no solo fomentó la participación activa, sino que también les permitió aprender sobre los impactos negativos del plástico en nuestro entorno y la importancia de su reutilización.

Tras una charla informativa sobre el tema, los niños se dedicaron a recolectar botellas durante toda la temporada, lo que les enseñó a valorar el reciclaje y a comprender su papel en la protección del medio ambiente. Para cerrar esta enriquecedora actividad, se ofrecieron jugos naturales elaborados con frutas locales, producidos por la Red Verde que integran productores agroecológicos. Esta iniciativa no solo promovió el consumo responsable, sino que también estuvo acompañada de una charla sobre la importancia de mantener una alimentación saludable.

Denis Rabanal, desde la Asesoría de Gestión Ambiental, destacó la relevancia de estas actividades para concienciar a los jóvenes sobre el cuidado del planeta. Por su parte, la profesora Jennifer Iasimone comentó que en la colonia hay una buena aceptación de las actividades y una notable colaboración tanto de profesores como de padres. Los chicos están disfrutando y participando en diversas actividades que involucran diferentes áreas de la municipalidad, como Ambiente y Cultura.

La profesora Iasimone también mencionó que se están preparando para un cierre especial del programa y expresó su satisfacción con los resultados obtenidos hasta ahora. “Es un efecto multiplicador el tema de los chicos que lo llevan a casa y esto genera un gran comentario; también los padres colaboran un montón siempre con nosotros, así que estamos contentos”, afirmó.

Este tipo de iniciativas no solo educan a los niños sobre la importancia del medio ambiente, sino que también crean conciencia en sus familias, promoviendo un cambio cultural hacia prácticas más sostenibles.