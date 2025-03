Campaña busca la Prevención contra el Síndrome Urémico Hemolítico

Alvear

31 de Marzo - El área de Bromatología del municipio, en conjunto con el Área Departamental de Salud, ha lanzado una campaña educativa para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad preocupante en la provincia de Mendoza, transmitida principalmente a través de alimentos contaminados.

La campaña tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los riesgos y las medidas preventivas que pueden tomarse para evitar esta afección, que ha mostrado un aumento reciente en los casos.

Mabel Uccelli, directora de Inspección General del municipio, explicó que el enfoque inicial se centra en el SUH, que se transmite a través de carnes mal cocidas o en mal estado, frutas y verduras contaminadas, y agua no potable. La prevención comienza en el hogar y se extiende al control de los comercios de alimentos, especialmente aquellos que venden carne. "Es esencial que los consumidores sean conscientes de las condiciones en que compran y preparan sus alimentos. Desde la municipalidad, nos encargamos de inspeccionar los comercios, asegurando que cumplan con las normativas sanitarias", destacó Uccelli.

Sandra Rigoldi, Bromatóloga municipal, subrayó la importancia de la higiene tanto en los comercios como en el hogar. Para los comerciantes, las recomendaciones incluyen la compra de mercadería en lugares habilitados, garantizar el transporte adecuado de los productos, mantener la cadena de frío y picar la carne en el momento de la venta. También enfatizó la necesidad de limpiar y desinfectar los utensilios y maquinaria, y de que los empleados no manipulen directamente la carne sin la debida higiene.

Por otro lado, Rigoldi instó a los consumidores a ser responsables: "Debemos evitar comprar carnes de procedencia dudosa o en condiciones no verificadas, como carnes clandestinas. Además, es fundamental que los consumidores mantengan la cadena de frío en casa y limpien adecuadamente los utensilios. Las frutas y verduras deben lavarse con agua potable y siempre bajo el chorro de agua corriente. También es clave cocinar bien las carnes y evitar dar carne molida o chorizo a niños menores de 8 años."

Adrián Rodríguez, desde el Área Departamental de Salud, recordó que la prevención es un pilar fundamental en la atención primaria de salud. "La prevención evita enfermedades graves que, en el caso del SUH, pueden resultar en complicaciones severas, como insuficiencia renal crónica, y en casos extremos, la muerte", explicó. La enfermedad es causada por la bacteria Escherichia coli, que se transmite principalmente a través de alimentos contaminados y la falta de higiene en el manejo de los mismos. Además, la transmisión también puede ocurrir por contacto con superficies contaminadas o por la manipulación de alimentos sin una adecuada higiene de manos.

La campaña se extenderá a lo largo del año, abarcando diferentes enfermedades transmitidas por alimentos, pero el énfasis inicial estará en el SUH debido a su creciente incidencia en la región. La coordinación entre los distintos actores de la salud pública, como el municipio, Bromatología y los comercios, es esencial para garantizar que los mensajes de prevención lleguen a toda la comunidad.