“Navidad saludable”, una iniciativa para festejar con responsabilidad

Alvear

22 de Diciembre - En General Alvear, ha comenzado la campaña "Navidad Saludable", una iniciativa que tiene como objetivo reducir el consumo de alcohol y prevenir accidentes de tránsito durante las fiestas.

Esta importante acción involucra a la Comuna en su conjunto, junto a diversas instituciones, incluyendo fiscalías y la policía, quienes trabajarán coordinadamente para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

El pasado viernes marcó el inicio de esta campaña de concientización y controles intensivos. La Directora de Inspección, Mabel Ucelli, destacó la importancia de que aquellos que consuman alcohol no manejen. En su lugar, se les anima a optar por conductores asignados o taxis, promoviendo así un ambiente más seguro durante las celebraciones. La campaña no solo busca proteger a los conductores, sino también a todos los peatones y familias que disfrutan de las festividades.

Uno de los puntos clave de "Navidad Saludable" es la prohibición de la venta de alcohol a menores de 18 años. Se han establecido horarios restringidos para la venta en locales no habilitados, lo que refuerza el compromiso de la comunidad por cuidar a sus jóvenes. Además, se implementarán operativos sorpresa en diferentes arterias de la ciudad para controlar estas infracciones y garantizar que se cumplan las normas establecidas.

Las autoridades han advertido sobre la presencia de controles en diversas calles y avenidas de General Alvear, donde se aplicarán multas severas a quienes infrinjan las normativas. Las sanciones incluyen no solo multas económicas, sino también la suspensión de la licencia de conducir, lo que subraya la seriedad con la que se aborda esta problemática.

La campaña "Navidad Saludable" es un llamado a la responsabilidad y al disfrute seguro durante las festividades. Con el apoyo de toda la comunidad y el compromiso de las autoridades locales, se espera que estas fiestas sean un momento para celebrar con alegría y sin riesgos innecesarios. En este sentido, todos podemos contribuir a hacer de estas celebraciones un tiempo especial y seguro para todos en General Alvear.