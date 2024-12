Empieza la colonia de Verano de discapacidad

Alvear

10 de Diciembre - La Colonia de Discapacidad dará inicio el próximo 17 de diciembre y estará en funcionamiento de martes a viernes hasta el 31 de enero.

Este programa se centra en la integración de niños a través de actividades recreativas y terapéuticas, contando con la participación de un equipo multidisciplinario que incluye terapeutas ocupacionales, psicólogos, kinesiólogos y nutricionistas. Aunque el cupo ya está completo, los interesados aún pueden inscribirse en una lista de espera.

Viviana Lima, Asesora de Discapacidad, destacó las novedades para esta edición: “Vamos a tener ahora una característica particular, que no solamente va a ser colonia en lo que es natación, juegos y recreativos, sino que este año apuntamos un poquito también a lo terapéutico. Vamos a trabajar con terapista ocupacional, psicóloga, kinesióloga y nutricionista. Eso es una de las incorporaciones para este año”. Esta integración de enfoques recreativos y terapéuticos busca ofrecer un apoyo integral a los niños participantes, promoviendo no solo su bienestar físico sino también su desarrollo emocional y social.

Además de la colonia, Lima informó sobre el trabajo continuo de la Junta de Discapacidad, que ha realizado más de 500 evaluaciones y entregado certificados durante el año. Esto resalta el compromiso con la atención y reconocimiento de las necesidades específicas de las personas con discapacidad en la comunidad.

Además, anuncio que se llevará a cabo la Liga Nacional de Básquet Adaptado los días 21 y 22 de diciembre. Este evento representa una gran oportunidad para que la comunidad se involucre y apoye el deporte adaptado. “Vamos a tener nuevamente la Liga Nacional de Básquet adaptado, ya que Dimot ganó la localía; será la final nacional acá, van a estar como locales y es el ascenso directo”, invitó Lima. La asesora también expresó su sorpresa por la calidad del juego en eventos anteriores, animando a todos a asistir: “Fue un evento que sinceramente a mí me sorprendió por la calidad de los jugadores y el juego que se desarrolla”.