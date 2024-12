Desde el PAMI local, aseguraron que no se han oficializado los cambios en la cobertura de medicamentos para Jubilados

Alvear

3 de Diciembre - Andrea Pérez Bernal, a cargo de la institución en el departamento dialogó con 989 Radio y aseguró no tener información oficial sobre modificaciones en la cobertura de medicamentos.

La titular de la oficina del PAMI en General Alvear aseguró que por el momento sólo ha escuchado la noticia por los medios de comunicación, pero que todavía no recibió información institucional: “Ha venido mucha gente a preguntar a la oficina por los medicamentos, pero todavía no recibimos ninguna notificación oficial. En algún momento se dijo que se iba a quitar alguna cobertura en la medicación, pero no sucedió, sobre todo con medicamentos con altos costos como los que son para enfermedades complicadas como los oncológicos, para la diabetes, hipertensión, todos esos medicamentos siguen con la cobertura al 100%. Los que sí se quitaron de la cobertura, son los de uso común, como los que se pueden comprar inclusivo fuera de las farmacias, como analgésicos, antiácidos, etc…”.

Este lunes, fue noticia en todos los medios del país la quita de la cobertura para jubilados que cobren más de $388.500 mensuales, y que aquellos que reciban la jubilación mínima deberán tramitar un "subsidio social" al PAMI para acceder a una cobertura del 100%, lo que generó malestar en distintos sectores de la comunidad, ya que suma otro revés para un sector que ha visto caer estrepitosamente su poder adquisitivo desde que el Gobierno de Javier Milei se hizo cargo del destino del país.