Alvear Recibió una Fecha de la Liga Nacional de Básquet Adaptado

2 de Diciembre - General Alvear, vivió dos jornadas de un torneo de básquet en silla de ruedas, con la disputa de una fecha clave para la Liga Nacional de Básquet Adaptado.

El evento se llevó a cabo en el polideportivo “Deportistas Alvearenses” durante el fin de semana pasado.

Con la participación de equipos de diferentes puntos del país, como La Pampa, Río Negro, Buenos Aires, San Rafael y Mendoza, destacándose por el altísimo nivel técnico de los jugadores, algunos de ellos representantes de la selección nacional y con la emoción a flor de piel, ya que se jugaron las semifinales de ascenso a la segunda división.

Viviana Lima, Asesora de Discapacidad, destacó la importancia de la inclusión en el deporte: “Cuando te sentás a ver un partido, te das cuenta del respeto y la calidez humana que hay entre los equipos. Se ayudan, colaboran, y eso es algo que emociona. Además, muchos no conocían Mendoza ni Alvear y se llevan una gran impresión del departamento”

Entre los asistentes, Micaela Rosales, jugadora de Cipolletti, Río Negro, destacó la comodidad del lugar y la cálida recepción de los alvearenses. “Es la primera vez que vengo a Alvear y me pareció hermoso. La gente es muy amable y la organización fue excelente”, comentó.

El básquet adaptado, un deporte inclusivo para personas con discapacidad motriz, permite a sus jugadores demostrar habilidades sorprendentes en la cancha. Micaela explicó que cualquiera con una discapacidad motriz puede participar, usando sillas diseñadas especialmente para este deporte, que son seguras y permiten un juego dinámico y emocionante. Además, alentó especialmente a las mujeres a sumarse: “Hay pocas chicas, pero es un deporte increíble, muy enriquecedor, donde aprendés mucho y conocés lugares y personas únicas”.

Esta fecha en Alvear fue mucho más que un evento deportivo. Representó un espacio para celebrar la inclusión, la resiliencia y el esfuerzo de los jugadores y sus equipos, quienes enfrentan múltiples desafíos, no solo en la cancha, sino también en la vida diaria. Desde la municipalidad se brindó apoyo para concretar esta jornada, que fue valorada tanto por lo deportivo como por lo humano.

El encuentro dejó abierta la puerta para nuevas ediciones y una invitación a la comunidad para que se acerque y disfrute de este espectáculo de talento y perseverancia. El deporte, en todas sus formas, sigue siendo una herramienta poderosa de inclusión y transformación social, y General Alvear reafirma su compromiso con estos valores.