Alvear fue sede del Primer Torneo Nacional de Newcom: tres días de deporte, integración y turismo

Deportes

25 de Noviembre - Alvear fue el epicentro de una verdadera fiesta deportiva al albergar el primer Torneo Nacional de Newcom en el departamento. Durante tres días consecutivos, más de 50 equipos provenientes de distintos puntos del país se dieron cita en el Polideportivo "Deportistas Alvearenses" para competir y disfrutar de este evento que marcó un antes y un después en la comunidad local.

Las organizadoras del torneo, Mirta Méndez y Rosa Olmedo, expresaron su satisfacción por el resultado: “Estamos cerrando la última jornada de este campeonato, el primero en nuestro departamento, y no podríamos estar más contentas. La convocatoria superó nuestras expectativas con cerca de 50 equipos participando. Esto nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando para futuros eventos”.

El torneo, que contó con cinco categorías diferentes (Mixtos 50, Mixtos 60, Mixtos 70 y dos femeninas), fue un desafío organizativo que involucró a toda la comunidad. La organización destacó el apoyo recibido: “Organizar cinco torneos simultáneos fue un gran esfuerzo. Agradecemos a la municipalidad por su colaboración en aspectos clave como la provisión de árbitros, atención médica e hidratación. Estos detalles son indispensables para garantizar la seguridad y el bienestar de los jugadores, en su mayoría adultos mayores”.

El Subdirector de Deportes, Néstor Sánchez, subrayó la importancia de eventos como este para potenciar el turismo deportivo: “Este torneo no solo beneficia al ámbito deportivo, sino también al turismo local, impactando positivamente en la hotelería, la gastronomía y los comercios. Es el evento número 15 de este año en nuestra estrategia de turismo de eventos, y el éxito se refleja en las más de 700 plazas ocupadas”.

Los jugadores, provenientes de provincias como Entre Ríos y Buenos Aires, también destacaron la calidez de la recepción. Marta, jugadora de Paraná, elogió la organización y la oportunidad de compartir momentos con otros equipos: “Más allá de la competencia, lo más valioso es el compañerismo y la posibilidad de disfrutar de actividades adaptadas a nuestras capacidades. General Alvear nos recibió con los brazos abiertos”.

Alejandro Nadal, de Salliqueló, Buenos Aires, resaltó la calidad de los partidos y la hospitalidad de la ciudad: “Recorrer el río Atuel, las bodegas y conocer la calidez de su gente fue maravilloso. Este torneo fue una experiencia inolvidable”.

El primer Torneo Nacional de Newcom no solo consolidó a General Alvear como un referente en la promoción de este deporte, sino que también demostró el potencial del mismo como motor de integración y desarrollo local. Con la promesa de futuras ediciones, la comunidad ya se prepara para recibir nuevamente a competidores y visitantes en próximos eventos.