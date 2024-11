Se celebró el Día Internacional de la Mujer Emprendedora

Alvear

25 de Noviembre - El sábado 23 de noviembre por la tarde-noche, se llevó a cabo un evento en el Paseo de los Artesanos, ubicado en el kilómetro cero, enmarcado en del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, celebrado el 19 de noviembre, con el fin de reconocer y promover el trabajo de las mujeres que, día a día, se esfuerzan por construir sus propios emprendimientos.

El Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Hugo Molina, destacó la importancia de este tipo de actividades, señalando que "Esto es bueno, porque aquí se muestra una economía de personas que, paso a paso, están haciendo crecer sus emprendimientos, aprovechando las oportunidades que brinda el municipio".

Durante el evento, que congregó a numerosos emprendedores y vecinos, se presentaron diversas actividades, entre ellas una clase de Zumba impartida por la instructora certificada, Florencia Montecino, como así también un show de la banda local Mr. Rock.

Molina, destacó que en la actualidad existen más de 160 emprendedores habilitados, lo que refleja un crecimiento significativo en la economía social. "Lo más importante es el acompañamiento que brindamos en todas las etapas del emprendimiento, desde los microemprendedores hasta los proyectos más grandes", señaló el Secretario, quien resaltó que el apoyo incluye desde la formalización de la actividad económica hasta el asesoramiento para el crecimiento del negocio.

Viviana, quien se dedica a la costura, gracias a los talleres impartidos por la Municipalidad, pudo mejorar sus productos y ampliar su emprendimiento, comentó: "Esto es algo que me gusta mucho, es un emprendimiento que empezamos de poquito y que se va haciendo día a día. Además de ser una fuente de ingresos, es algo terapéutico, algo que todos podemos hacer".

Además, Viviana resaltó el apoyo que recibió del municipio, que no solo ofrece talleres gratuitos, sino que también facilita la participación en eventos y proporciona recursos como microcréditos, capacitación en marketing y redes sociales, y asesoramiento para mejorar la presentación de los productos.

El evento no solo fue una celebración de los logros de las mujeres emprendedoras, sino también una oportunidad para que los participantes se conectaran entre sí, intercambiaran experiencias y fortalecieran sus redes de apoyo. De esta manera, el municipio continúa promoviendo una economía local más inclusiva y accesible para todos.