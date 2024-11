El Gobierno confirmó los feriados con fines turísticos del 2025 y los fines de semana largos

Noticias

21 de Noviembre - El gobierno de Javier Milei confirmó los feriados del 2025 y cuáles serán los fines de semana largos durante el año que viene. Todos los detalles

El gobierno de Javier Milei confirmó cuáles serán los feriados y días no laborables con fines turísticos que existirán en el 2025. En ese sentido, a través del Boletín Oficial, se señalaron que serán tres estos últimos durante todo el año que viene.

Si bien, a estos hay que sumar el resto del calendario total de feriados, la decisión del gobierno de Javier Milei sirve para todos aquellos que planean aprovechar algún fin de semana largo para irse de viaje.

Cuándo son los feriados turísticos del 2025

El decreto publicado en el Boletín Oficial establece que habrá tres días no laborables con fines turísticos que tendrán el mismo valor que un feriado. La idea es que en esas fechas se fortalezca la actividad turística en todo el territorio argentino.

La idea es que, de esta manera, en determinadas fechas crezca el turismo interno y las economías regionales en momentos de estacionalidad turística, se aclara en el decreto que establece los feriados.

La decisión que sean tres días no laborables con fines turísticos no es casual, ya que la Ley 27.399 establece que se pueden fijar como máximo una cantidad de tres fechas, lo que ha sido aprovechado por el gobierno de Javier Milei para designar las siguientes fechas:

Viernes 2 de mayo, que se suma al Día del Trabajador, que es el 1.

Viernes 15 de agosto, en la víspera del 17 del mismo mes, paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Viernes 21 de noviembre, cerca del Día de la Soberanía Nacional, fijada el 20.

No obstante, hay que tener en cuenta que estos feriados y días no laborables no provocarán que sean solamente tres los fines de semana largos, ya que también están los correspondientes a Semana Santa, Carnaval, el Día de la Memoria y el Día de la Virgen.

Los feriados del 2025

Más allá de estos feriados con fines turísticos, hay que tener en cuenta que están el resto de los feriados confirmados para el 2025. Estos son: