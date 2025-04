En los últimos dos años, la cantidad de multas por RTO subió casi 1.000%

Noticias

12 de Abril - El dato surge de comparativas en el primer trimestre de 2025. Uno de cada tres partes en Mendoza es por no tener la RTO al día

En los últimos dos años, la cantidad de multas por RTO en Mendoza subió casi 1.000%. En concreto: 971,48%, si se toman en cuenta las actas viales del primer trimestre de 2025. El Ministerio de Seguridad avanzó en un incremento de los controles que actualmente deriva en detectar a más de 128 infractores diarios en retenes policiales. Las cifras de los últimos meses y cuánto hay que pagar si no se tienen los chequeos en condiciones.

Cuando a un vehículo lo paran en las calles de Mendoza, los números sugieren que ahora es mucho más usual que los oficiales, luego de pedir el registro, hagan un pequeño rodeo por adelante del capot y se paren frente al parante derecho del auto, acercándose a ver la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria. Ese rectángulo pequeño, casi una decoración del parabrisas, pero con carácter de documento, le dirá al efectivo si quien está tras el volante está en regla o tiene que pagar.

Ni hablar de si la oblea directamente no está; eso acelera mucho las cosas. Al ser consultados, desde el Ejecutivo no hablan de una decisión puntual de ir a por los que no tienen la RTO hecha, aunque hay versiones extraoficiales que refieren que es exactamente así: que a partir de ahora en la provincia se han puesto bastante más "estrictos" a la hora de pedirla y ya no es raro que en un control haya multas por esto. El aumento casi exponencial, de nueve veces la cantidad de multas que había en 2023 por esta infracción, ayuda a fortalecer ese rumor.

Los números son: entre el 1 de enero y el 8 de abril de este año, ya se labraron 10.016 actas viales por RTO en Mendoza, de acuerdo con datos oficiales a los que accedió Diario UNO. Para el mismo período de 2024 -los primeros 99 días del año-, la cantidad de infracciones por el mismo asunto fue 6.288, es decir que por poco no se duplican las cifras. En 2023 directamente era muy inferior: se hicieron 1.031 actas. O sea, se multiplicó por diez.

¿Cuántas multas por RTO se hacen en Mendoza?

¿Hay efectivamente una decisión de colocar más infracciones por RTO en Mendoza o, mejor dicho, de hacer un control más estricto en las calles? La comparativa de números agrega información útil: en 2025 se labran actualmente 103 actas diarias por este motivo. Es decir, más de 700 por semana, lo que es prácticamente el número de todo un trimestre en años anteriores.

En 2024, el número de partes por esta infracción era de 64 por día (se tomó en el cálculo que, por ser año bisiesto, esa misma etapa tuvo una jornada más). Pero la verdadera diferencia surge al contrastar con el 2023: en el final de la administración de Rodolfo Suarez, la policía sólo marcó, para esa etapa, una cantidad de 11 multas RTO diarias.

En 2025, además, se han controlado en total 61.211 vehículos hasta el pasado 8 de abril. De esos controles surgieron 28.763 actas confeccionadas: en concurso fueron 1.976; gravísimas, 4.681; graves fueron 455 y 21.651 las leves. Si se tienen en cuenta las más de diez mil por RTO que llevamos los mendocinos, la cuenta es sencilla: una de cada tres infracciones en nuestras calles es por no tener la RTO al día.

Son infracciones leves, lo que implica que, si se pagan en las horas posteriores al hecho, no sobrepasan los 25 mil pesos; y si hay una demora, superan apenas los $40 mil. Sí ha habido quejas de infractores de que no funcionan algunos de los códigos QR en determinadas casas de cobro rápido donde supuestamente se puede abonar, pero las autoridades aseguran que el pago vía web del Ministerio de Seguridad permite hacer la transacción en segundos.

Cambios a partir de ahora en la RTO

La última semana, la Cámara de Diputados local aceptó que Mendoza se sume a los cambios que dispone Nación para las revisiones. Una transformación definida por el decreto 196/2025 que Javier Milei emitió el pasado 18 de marzo, que "baraja y da de nuevo" respecto a los tiempos en que tienen vigencia los chequeos.

El voto de los legisladores fue unánime y así avanzó la propuesta de la oposición -los diputados Gustavo Cairo y Mauro Giambastiani- para que Transporte informe los nuevos plazos: antes, un auto cero kilómetro tenía que esperar tres años desde el patentamiento para tener que debutar en los talleres de Revisión Técnica, mientras que los autos de hasta 7 años la hacían sí o sí y renovaban cada dos.

Ahora, los vehículos nuevos podrán pasar un lustro completo entre la concesionaria y los talleres que hacen el chequeo, mientras que los que tengan hasta diez años de antigüedad tendrán que renovarla de manera bianual. Los que tengan autos de más de una década, con la nueva legislación, tendrán que ir cada 365 días para que les confirmen si están en condiciones de salir a la calle.

Fuente: Diario UNO