Se llevó a cabo e Bowen el Primer Encuentro de Newcom Femenino

Deportes

19 de Noviembre - El Polideportivo de Bowen fue el escenario de un emocionante primer encuentro de Newcom femenino, una actividad deportiva que ha ganado gran popularidad en la región en los últimos meses.

Este deporte, que combina elementos del voleibol adaptado, se ha convertido en un espacio de encuentro, promoviendo no solo la actividad física sino también el compañerismo y la integración social.

La jornada, que reunió a varios equipos, tuvo un carácter inclusivo, al estar abierta a participantes de todas las edades. Se presentaron seis equipos provenientes de Alvear y otro más local, conformando una jornada llena de entusiasmo y deporte. A pesar de que el evento se enmarcó dentro de un formato femenino, el Newcom se juega en modalidad mixta, lo que le da un carácter flexible que permite la integración de personas de diferentes grupos etarios.

Con categorías que incluyen mayores de 40, 50 y 60 años, el deporte ofrece un espacio para quienes buscan mantenerse activos sin la exigencia física de otras disciplinas. Como señala una de las profesoras, Roxana Fernández: “Es un deporte con exigencia, pero que las chicas y los chicos pueden adaptar a sus necesidades. Se acomoda muy bien a las diferentes etapas de la vida”.

El evento no solo es una oportunidad para ejercitarse físicamente, sino también para fortalecer el vínculo social y emocional entre los participantes. Cada vez más personas se sienten atraídas por el Newcom, no solo por los beneficios físicos, sino por el sentido de comunidad que genera. “Han encontrado un lugar donde, además de desenvolverse físicamente, lo hacen emocionalmente. Es un espacio que va más allá de lo deportivo, eso hace que cada vez se vayan sumando más personas a este deporte.”, destacó la profesora Roxana Fernández.

Por otro lado, en el marco del proyecto de capacitación continua, que viene desarrollando la Dirección de Deportes, se realizó una jornada de formación en el deporte de Newcom. La capacitación tuvo lugar en el Polideportivo Municipal “Deportistas Alvearenses” tuvo como objetivo fomentar el conocimiento y la práctica de esta disciplina, enfocado todos los adultos que deseen iniciarse en el deporte, así como a quienes ya tienen experiencia y compiten en diferentes niveles. La misma, fue dictada por la profesora Felicitas Lorenzo, oriunda de General Alvear, pero actualmente radicada en Río Cuarto (Córdoba), una experta altamente capacitada en Newcom.

El Newcom es una excelente actividad recreativa y social, brindando una oportunidad de integración y pertenencia a quienes lo practican. Personas de distintas edades encuentran en este deporte un espacio de encuentro y camaradería, además de los beneficios físicos que implica.