35º Festival Departamental de la Tradición en Bowen

Alvear

11 de Noviembre - Este sábado, el salón del club Unión Social y Deportiva Bowen fue el escenario de la 35ª edición del Festival Departamental de la Tradición, un evento que resalta la riqueza cultural y folclórica de nuestra región

La Escuela José Hernández, con el apoyo de la Municipalidad de General Alvear, organizó una jornada repleta de música, baile y alegría, donde la comunidad se unió para celebrar nuestras tradiciones.

La Directora de Cultura, María Delina Achetoni, expresó su entusiasmo por el evento: “vemos un salón explotado de gente, donde viene a disfrutar del folclore y nuestras tradiciones. Estamos muy contentos por todo lo que está sucediendo”. Achetoni destacó que este festival es un compromiso conjunto entre la sociedad, la Dirección de Cultura y la Escuela José Hernández para mantener vivas las raíces culturales del departamento. “Las raíces no se pueden perder para nada. Eso es cultura, es seguir construyendo nuestras tradiciones”, afirmó.

Por su parte, Cecilia Seniuk, delegada del distrito, subrayó el trabajo en equipo que hizo posible el éxito del festival. “Es importante cuidar nuestras raíces y nuestra cultura como argentinos”, comentó. El director de la escuela, David Ortega, también agradeció a todos los involucrados en la organización del evento. Este año, lograron duplicar la asistencia en comparación con ediciones anteriores. Ortega enfatizó que el festival no tiene un fin económico; su objetivo principal es inculcar valores en los estudiantes, como el amor por la cultura local y la importancia de los legados generacionales.

Uno de los momentos destacados del festival fue la presentación de Magalí Aguilera como la nueva embajadora departamental de la Tradición. A sus 17 años, Magalí es estudiante de Cuarto Primera en la Escuela José Hernández y comparte su pasión por el folclore y el deporte. Vive en La Ruta 188 y estudia Economía y Administración. Su entusiasmo por las tradiciones y su compromiso con la comunidad son un reflejo del espíritu que caracteriza a este evento.

El 35º Festival Departamental de la Tradición no solo celebró las costumbres locales, sino que también fortaleció los lazos comunitarios y promovió una mayor apreciación por lo que significa ser parte de esta rica herencia cultural.