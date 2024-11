El municipio incorporó una MiniBarredora eléctrica

Alvear

31 de Octubre - Durante la mañana de este jueves, el intendente Alejandro Molero llevó a cabo la presentación de una nueva adquisición que promete transformar el mantenimiento de la ciudad: una minibarredora eléctrica.

Esta máquina, diseñada para barrer, aspirar suciedad y lavar el mobiliario urbano, representa un avance significativo en los esfuerzos del municipio por mejorar la limpieza y el cuidado de las veredas y espacios públicos.

Durante su discurso, Molero destacó que su gobierno ha estado incorporando maquinaria nueva con el fin de optimizar las labores de mantenimiento. "Hemos ido haciendo anuncios tanto de las minicargadoras como de los utilitarios, y ahora sumamos esta minibarredora que tiene como objetivo mantener las veredas del centro y los paseos públicos", expresó el intendente. Según él, la máquina realiza un trabajo impecable no solo en las veredas, sino también en el mobiliario urbano, incluyendo bancos y otros elementos que embellecen la ciudad.

Un aspecto importante que Molero subrayó es el compromiso del municipio con el cuidado del medio ambiente. La elección de una minibarredora eléctrica no es casualidad; responde a una tendencia creciente hacia la sostenibilidad y la reducción de la contaminación. "Estamos tratando de incorporar elementos de estas características", afirmó, enfatizando que este tipo de maquinaria ayudará a crear un entorno más limpio y saludable para todos los ciudadanos.

Con esta nueva incorporación, el intendente busca no solo mejorar la estética urbana sino también promover prácticas más ecológicas en la gestión municipal. Sin duda, la minibarredora eléctrica se convierte en una herramienta clave para avanzar hacia un futuro más sostenible.