Se realizará el primer censo industrial del departamento

Alvear

16 de Septiembre - Desde la Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental, se llevará a cabo un censo Industrial para conocer la cantidad y el estado de las industrias de nuestro departamento.

El Secretario Hugo Molina dio detalles al respecto; “Esto apunta fundamentalmente a conocer de todas las industrias del departamento y en todas sus especialidades, conocer si tienen acceso al crédito, el nivel de tecnología y bueno, también conocer la capacidad de lo que puedan llegar a tener y necesidades como para poder aumentar su producción.”

Además, agregó; “para lograr nosotros buscar las industrias hemos tenido que empezar y todavía estamos en recolección cruzando datos con control y fiscalización de la provincia con la dirección de inspección del municipio y también habiendo hecho un trabajo en el territorio, en la zona, recorriendo las zonas productivas identificando algunas industrias que por ejemplo no estaban en ningún lado simplemente porque no la tenían, no estaban los registros a todos ellos queremos llegar.”

Cabe destacar que quien va a realizar el censo va a llevar un carnet que contendrá el logo de la municipalidad, su foto, su firma, incluida la firma también del Secretario de Desarrollo y previamente, se va a ir contactando con las empresas de manera tal que se pueda ir fijando un horario determinado.