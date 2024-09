Empezó el armado del escenario para el recital de Divididos en la cancha de Andes

Alvear

9 de Septiembre - Inició el armado del escenario para el esperado recital de Divididos, que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en la cancha de Andes.

Este evento no sólo promete ser un espectáculo musical inolvidable, sino que también busca fomentar el turismo en la región, atrayendo a visitantes de diversas localidades para festejar el inicio de la primavera y el día del estudiante.

Las entradas para el recital han tenido una excelente venta, lo que refleja el gran interés del público por disfrutar de este icónico grupo. “Para asegurar que todo salga a la perfección, el personal municipal está trabajando en estrecha coordinación con diferentes áreas, garantizando que cada detalle esté cuidado y que los asistentes vivan una experiencia memorable”, dijo el Coordinador de Gabinete Juan Tieppo.

Presente en el estadio, el funcionario destacó que la llegada de turistas también se ha visto reflejada en las reservas en alojamientos locales, “lo que representa un impulso significativo para la economía del departamento. El evento beneficiará especialmente a los servicios gastronómicos y turísticos, ya que los visitantes buscarán disfrutar de la oferta local durante su estadía”.

El espectáculo comenzará el sábado 21 de setiembre a las 5 de la tarde y contará con la participación de varias bandas locales que abrirán el evento, brindando una plataforma para talentos regionales y sumando al ambiente festivo. Las puertas del recinto abrirán a las 15, permitiendo a los asistentes llegar con tiempo suficiente para disfrutar de todo lo que se ha preparado.

Con este recital, el municipio no solo celebra la música, sino que también refuerza su compromiso con el desarrollo turístico y cultural. La comunidad se une en torno a este evento, esperando una jornada llena de energía y buena música.

El escenario con tecnología de primer nivel

Tapia Multimedia se encuentra en plena labor para el evento que promete ser espectacular, destacándose por su imponente escenario de 50 metros cuadrados y una boca de 20 metros. Este despliegue escénico no solo impresionará a los asistentes, sino que también contará con tecnología de primer nivel, similar a la utilizada por Divididos en todas sus presentaciones.

La logística del evento es monumental, con el envío de ocho camiones repletos de equipamiento especializado que garantizarán una experiencia audiovisual inigualable. Más de 40 profesionales están actualmente trabajando en el armado del escenario, y este número se incrementará significativamente durante el show, asegurando que cada detalle esté perfectamente coordinado.

Para asegurar el éxito del evento, Tapia Multimedia está colaborando estrechamente con personal local en diversas áreas. Equipos de electricidad, salud y logística están siendo integrados para proporcionar un soporte completo y eficiente, lo que no solo optimiza la organización del evento, sino que también fortalece la comunidad al involucrar a sus miembros en un proyecto tan relevante.