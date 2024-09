MOUNTAIN BIKE: Se desarrolló la 4ª Fecha en la Reserva Municipal El Trapal

Deportes

2 de Septiembre - La Reserva Municipal El Trapal fue el escenario perfecto para la 4ª Fecha de Mountain Bike, un evento que atrajo a ciclistas de diversas provincias y que se destacó por su organización y el entorno natural que lo rodeaba. Reunió a un buen número de corredores, quienes disfrutaron de una jornada llena de adrenalina y camaradería.

El Director de Deportes, Alberto Gómez, expresó su satisfacción con el desarrollo del evento, calificándolo como "increíble". Destacó las modificaciones realizadas en el circuito, que fueron bien recibidas por los competidores y contribuyeron a hacer la competencia aún más emocionante. Los participantes elogiaron el diseño del recorrido, que ofreció no solo un desafío técnico, sino también vistas impresionantes del paisaje que rodea la reserva.

El evento no solo fue una oportunidad para los ciclistas locales, sino que también reunió a competidores de otras provincias, enriqueciendo la experiencia con un intercambio cultural y deportivo. La diversidad de corredores elevó el nivel de competencia y permitió compartir momentos inolvidables entre todos los participantes.

Alberto Gómez también aprovechó la ocasión para agradecer a todos los visitantes que se sumaron a esta fecha del campeonato. “Su presencia no solo fue fundamental para el éxito del evento, sino que también contribuyó al fomento del deporte en la región y al fortalecimiento de la comunidad ciclista”.

Juan Prados fue el ganador de la categoría Elite, en la 4ª Fecha de Mountain Bike en General Alvear

El corredor de Rivadavia, Mendoza, se coronó campeón en la segunda vuelta de la carrera, donde logró escaparse de sus competidores después de una caída. Destacó el recorrido, aunque lamentó las condiciones del viento. A pesar de no conocer la zona, disfrutó de la carrera y el circuito rápido. Agradeció la organización y la invitación a participar en la carrera.