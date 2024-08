AJEDREZ: Con una muy buena cantidad de jugadores, se puso en marcha la tradicional liga Infantil del departamento

Deportes

29 de Agosto - Con jugadores de distintas escuelas del departamento se disputó el certamen que reunió a casi 40 jugadores. Campeón resultó Santiago Kovich, de la ECMA.

Este miércoles, organizado por la Escuela Municipal y la Agrupación Alvearense de Ajedrez, con el apoyo de las Direcciones de Educación y de Deportes del Municipio, se llevó a cabo el primero de los cuatro torneos que componen la liga Infantil 2024.

Fueron 38 jugadores de distintas Escuelas Primarias, muchos de los cuales debutaban, aunque también jugaron varios experimentados que ostentan una extensa trayectoria a pesar de sus cortas edades.

Campeón del Torneo resultó el ex Sub Campeón Provincial Sub 12, Santiago Kovich, con 5,5 puntos sobre 6 posibles, resignando sólo medio punto, ante el siempre difícil, Tomás Baquero, de la Escuela Miguel de Azcuénaga.

En segundo lugar, finalizó Jonathan Mattus, también de la ECMA, que atraviesa un gran momento e inclusive logró hace algunos meses ingresar al Ranking Internacional. Obtuvo 5 victorias y una derrota, a manos del Campeón.

Tercero finalizó una de las gratas sorpresas del certamen, Pablo Cornejo, de la Escuela Capital Federal, que debutó en este tipo de competencias, con 5 triunfos y tan solo una caída, ante otra gran aparición, Franco Kost, de la Escuela Maximiliano Leiva.

Principales Posiciones – 1º Torneo Liga Infantil 2024:

1º Santiago Kovich (Esc. Carlos María) 5,5 Pts

2º Jonathan Mattus (Esc. Carlos María) 5 Pts

3º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 5 Pts

4º Tomás Baquero (Esc. M. de Azcuénaga) 4,5 Pts

5º Franco Kost (Escuela Maximiliano Leiva) 4 Pts

6º Román Alfano (Esc. Sagrada Familia) 4 Pts

7º José Ignacio González (Colegio Santo Tomás Moro) 4 Pts

8º Bautista Alarcón (Esc. Carlos María) 4 Pts

9º Franco Cerda (Esc. M. de Azcuénaga) 4 Pts

10º Ximena Vargas (Esc. Carlos María) 4 Pts

Además de premiar a los 3 primeros de la tabla general, se distinguió a los mejores de cada categoría:

SUB 8:

1º Román Alfano (Esc. Sagrada Familia)

2º Francisco Miranda (Esc. Carlos María de Alvear)

SUB 10:

1º Franco Kost (Esc. Maximiliano Leiva)

2º José Ignacio González (Colegio Santo Tomás Moro)

3º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear)

SUB 12:

1º Tomás Baquero (Esc. M. de Azcuénaga)

2º Franco Cerda (Esc. M. de Azcuénaga)

3º Tiago Yllanes (Esc. Pioneros Alvearenses)

SUB 14:

1º Bautista Alarcón (Esc. Carlos María de Alvear)

2º Ignacio Martínez (Esc. M. de Azcuénaga)

3º Fabricio Galeano (Esc. Carlos María de Alvear)

DAMA:

1º Ximena Vargas (Esc. Carlos María)

2º Ana Victoria Suárez (Esc. Carlos María)

3º Natania Centeno (Esc. Maximiliano Leiva)

En el encuentro estuvo presente, junto a los Profesores Sebastián Lieby y Joel Martín, el Director de Educación del departamento, el Profesor José Morán, dirección al que pertenece la Escuela Municipal de Ajedrez.