Se lanzó el Concurso EMPRENDE U para jóvenes de General Alvear

Alvear

23 de Agosto - Esta edición Emprende U 2024 se trata de un concurso de la UNCUYO que busca fortalecer el desarrollo emprendedor de estudiantes de colegios secundarios, terciarios y universidades de Mendoza y Córdoba. Hay tiempo de inscribirse hasta el 31 de agosto.

La iniciativa incluye una serie de capacitaciones donde los jóvenes podrán armar un equipo de trabajo e idear soluciones innovadoras a problemáticas actuales. La Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de Córdoba, junto a los gobiernos de Mendoza y Córdoba y la Fundación Internacional con sede en América Latina Young E3 trabajan en el concurso Emprende U que es una gran posibilidad para impulsar el espíritu emprendedor de los estudiantes. “Las diferentes categorías tendrán 3 equipos ganadores, el que obtenga el primer lugar recibirá un premio de US$ 3.000, el segundo US$ 1.500 y el tercero US$ 500” agregó Camila Guevara, del programa.



“Es una propuesta integral para brindar a los estudiantes un acercamiento a la experiencia de emprender. Más que una mera capacitación técnica, la iniciativa propone concientizar sobre la importancia que tiene el emprender como motor de transformación social, económica y cultural”.

Se trata de un concurso destinado a estudiantes de 16 a 25 años de las provincias de Mendoza y Córdoba. Los beneficios que obtendrán son premios en dólares para los proyectos ganadores, incubación profesional para los proyectos ganadores, cursado virtual y asincrónico, bootcamp presencial de 2 días con comidas incluidas, posibilidad de alojamiento cubierto para participantes de zonas lejanas.

Además, para los docentes tutores, la participación es opcional, tendrán reconocimiento por horas dedicadas y premios especiales si el equipo acompañado resulta ganador. Para más información escribir a emprendeuncuyo@gmail.com

Las temáticas de los Proyectos innovadores se deben basar en estas 4 verticales:

- Economía del conocimiento y transformación tecnológica

- Salud y bienestar humano

- Bioeconomía y desarrollo sostenible

- Recursos naturales y medio ambiente