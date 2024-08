General Alvear celebra los 110 años con un gran desfile por la Avenida Principal

Alvear

12 de Agosto - En un marco festivo y conmemorativo, General Alvear celebra sus 110 años con un gran desfile cívico, civil y militar que tuvo lugar sobre la Avenida Alvear Oeste. La jornada, que se desarrolló a pleno sol en el mediodía del domingo, reunió a 67 instituciones, incluyendo jardines maternales, escuelas primarias y secundarias, organizaciones civiles, así como la Policía y el Ejército Argentino.

Los asistentes disfrutaron de un espectáculo lleno de color y alegría. Una de las atracciones más destacadas fue la actuación de los aviones del aero club local, que deleitaron al público con impresionantes piruetas en el aire, añadiendo un toque especial a la celebración.

El intendente Alejandro Molero estuvo presente en el evento y expresó su agradecimiento a todos los que colaboraron para organizar el desfile. “Fue un desfile como hacía mucho tiempo que no se veía”, afirmó. Además, destacó que, a pesar de las dificultades que enfrenta la comunidad, los vecinos continúan demostrando su deseo de mejorar y salir adelante.

El Coronel Mayor Pablo Rolando, a cargo de la Brigada Montaña 8 con asiento en Mendoza explicó que la presencia del ejército en el desfile nació por un pedido del señor Intendente, “que quería festejar el aniversario de General Alvear con un desfile cívico-militar, así que colaboramos con todo el personal que está más cercano a la localidad, que es el que está en Campo de los Andes”.

Participaron: el Batallón de Ingenieros Montaña 8, el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 15 y también efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 11. “Nuestra intención siempre es acompañar a los municipios en este tipo de actos e integrarnos. Del desfile hay aproximadamente 200 personas desfilando, sin contar a todas las escuelas, que como ve usted es una multitud”, relató.

Este evento no solo revivió la alegría entre los habitantes, sino que también reafirmó el espíritu comunitario y el compromiso de las instituciones locales que se hicieron presente en el desfile.

“Varias décadas que no pasaba esto en General Alvear, quiero agradecer profundamente a todos los que colaboraron, a todas las áreas del municipio que estuvieron en la organización, pero también al Ejército Argentino, a la Policía de Mendoza, a las federaciones gauchas, a todas las agrupaciones que hoy dijeron presente y engalanaron a nuestra ciudad durante esta conmemoración. Muchos volvieron a sentir como cuando eran chichos, hacía mucho que no se veía esto”, sostuvo el Intendente.

Alejandro Molero contó también que observó la cara de los vecinos en las distintas cuadras y todos tenían cara de alegría, “en medio de tantas dificultades, de tantas complicaciones, queremos darnos un abrazo con los alvearenses para volvernos a sentir bien. Más allá de que la gente está triste, agobiada, enojada o contrariada por la crisis económica y la diaria que nos cuesta a todos en el fondo, los alvearenses seguimos teniendo profundamente ese deseo, esas ganas y esa perseverancia para salir adelante y superarnos. Y eso es lo que viene para el departamento y la gente también lo percibe”, culminó.