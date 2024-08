Se entregaron tanques agua al B° El Toscano de Los Compartos

Alvear

6 de Agosto - Desde la Dirección de Contingencias y en conjunto con la Delegación de Alvear Oeste entregaron a los vecinos del paraje Los Compartos, tanques de agua para viviendas.

Jimena García, delegada de Alvear Oeste especificó “estamos en la Unión Vecinal del Toscano entregando un subsidio gestionado en provincia por nuestro intendente Alejandro Molero el cual consiste en 30 tanques de agua”.

“Se trabajó con la Unión Vecinal y fueron ellos quienes nos informaron que muchos vecinos no contaban con el reservorio de agua, es por eso que se empezó a trabajar junto con el intendente y se gestionó para lograrlo”.

Mientras tanto Carlos Becerra, pte. de la Unión Vecinal explicó “son 500 conexiones y tenemos un pedido de más o menos 250 conexiones más que no se hace porque no tenemos la suficiente agua disponible. Nos hace falta una perforación nueva que ya lo hemos hablado con la delegada, por ahora estos tanques solucionan mucho los inconvenientes que se presentan para los vecinos que no tienen tanque de reserva”.

“A veces se corta la luz, se para la bomba o hay que hacerle algún arreglo y muchos se quedan sin agua. Para poder acceder a este tanque se les va a exigir que realicen como una base bien hecha para que no se le rompa el tanque plástico, recién cuando lo tengan se les entregará. Además, se comenzará a cobrar una cuota administrativa con el objetivo de acceder a más tanques” finalizó el presidente.