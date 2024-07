HANDBALL: Juan Shooder convocado a la Selección Sureña

Deportes

29 de Julio - Juan, arquero de la selección de cadetes de Handball de General Alvear, ha capturado la atención y el reconocimiento en la liga local gracias a su excepcional conducta y rendimiento en los entrenamientos.

Su dedicación y pasión por el deporte lo han llevado a ser seleccionado para representar a la ASABAL- Liga sanrafaelina que nuclea equipos de sur- en un torneo argentino de selecciones, un logro significativo que llena de orgullo tanto a él como al ambiente deportivo que rodea a la Dirección de Deportes.

El arduo trabajo y la disciplina mostrados por Juan se han visto potenciados por la posibilidad de entrenar en las modernas instalaciones del polideportivo Deportistas Alvearenses. Según su profesor, Carlos Gatica, esta infraestructura ha sido clave en el éxito y desarrollo de los jugadores del equipo, brindando las condiciones ideales para su crecimiento deportivo.

A sus 15 años, Juan se desempeña como arquero en el equipo de handball y se prepara con determinación para representar con honor a su provincia mendocina en el torneo nacional. Su talento y compromiso son ejemplos inspiradores para la comunidad deportiva local

“Tenemos la suerte de que los chicos de Alvear siempre responden y, bueno, qué mejor satisfacción para nosotros, pero sobre todo para Juan, que hace ya tres o cuatro años que está en esto del Handball. Él empezó el año anterior a la pandemia, después quedamos colgados ese año, como nos pasó a muchos. Y, bueno, el crecimiento individual, la conducta que tiene él en los entrenamientos, le ha permitido hacerse notar un poquito en la liga y que tengan el ojo los entrenadores que dirigen la selección de cadetes”, dijo el profesor.

La participación de Juan en este torneo nacional no solo es un logro personal en el inicio de su carrera deportiva, sino también una muestra del talento y la calidad que se cultivan en General Alvear, consolidando al municipio como una cantera de jóvenes promesas deportivas con un potencial extraordinario.

“Fuimos trabajando hasta que llegó la primera convocatoria para la Selección de San Rafael, empezamos siendo 6 arqueros, ya en el segundo entrenamiento éramos 4 arqueros, y en el último entrenamiento éramos solamente 2 arqueros, que fuimos los que quedamos para integrar esta selección”, contó Juan.

El joven arquero participará en un argentino de selecciones, un torneo de bastante buen nivel. “El lunes viajamos a San Rafael para poder ir a la ciudad de Mendoza a jugar este torneo. En este proceso no solamente me estoy formando como jugador, sino también como persona y por eso quiero agradecerle al profe Carlos, porque sin él esto no hubiera sido posible”, concluyó.