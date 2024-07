Encuentro de Tejedoras Solidarias – Centro de Jubilados Juan B. Justo

Alvear

28 de Julio - En una muestra de solidaridad y calidez humana, se llevó a cabo un emotivo encuentro en el salón del Centro de Jubilados de la calle Juan B Justo, donde tejedoras solidarias y adultos mayores se reunieron para compartir momentos de alegría, compañerismo y diversión.

La iniciativa fue organizada por la Dirección de Familia de la Comuna a través del Área del Adulto Mayor, con el objetivo de promover la integración social y el bienestar de los participantes, en el marco del día del Abuelo.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de diversas actividades como tejer juntos, participar en juegos, deleitarse con bailes de folclore y tango, así como compartir una deliciosa comida y torta donada generosamente por el equipo de Maxi Básquet Femenino de Alvear. Estas dinámicas no solo fomentaron la creatividad y la destreza manual, sino que también brindaron la oportunidad a los adultos mayores de sociabilizarse, fortalecer lazos afectivos y disfrutar de momentos especiales en un ambiente acogedor y amigable.

“El encuentro fue de tejedoras, que no solo sirvió para mostrar la habilidad para crear prendas únicas y solidarias, sino que también transmitió un mensaje de apoyo y cariño hacia los adultos mayores presentes”, dijo Jorgelina Peralta a cargo de esta área municipal.

“La combinación de actividades recreativas, música y convivencia generó una atmósfera positiva y enriquecedora para todos los participantes, quienes encontraron en este encuentro una oportunidad para compartir experiencias, risas y afecto”, opinó.

Este tipo de iniciativas no solo fortalecen el tejido social de la comunidad, sino que también resaltan la importancia de brindar espacios inclusivos y participativos para que los adultos mayores puedan sentirse valorados, activos y plenamente integrados en la sociedad.

Así lo entendió María Francisca Domingo, quien participa de las actividades que se desarrollan en ese centro de jubilados, “estamos haciendo algo que prácticamente hacemos todos los días, pero con otros abuelos para ayudar a la gente y conociéndonos porque hay muchos abuelos que no los conocemos que vienen acá al salón y la estamos pasando de diez”.

“Paquita”, como la reconocen en el centro de jubilados, contó que concurre al centro de jubilados todas las semanas, “martes y jueves a gimnasia, gracias a dios con la edad que tengo lo puedo hacer todavía y en este encuentro de tejedoras es para ayudar, con donaciones para los abuelos tanto gorros como bufandas, para ayudar a los abuelos”, concluyó.