VOLEY: La liga Municipal tiene nuevos campeones

Deportes

3 de Julio - La emoción y la competencia se hicieron presentes una vez más en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, donde la Liga Municipal de Voleibol llevó a cabo nuevas finales que mantuvieron en vilo a los amantes de este deporte.

En esta jornada tan esperada, se conocieron los equipos campeones que demostraron su destreza y dedicación en la cancha.

Un nuevo lunes con un ambiente vibrante y lleno de energía, el polideportivo fue testigo de intensos encuentros que pusieron a prueba la habilidad y el trabajo en equipo de cada conjunto participante. Desde tempranas horas del día, los deportistas alvearenses se entregaron por completo en cada set, dejando todo en la cancha en busca del campeonato.

Tras una jornada repleta de emociones, se coronaron nuevos campeones que celebraron con alegría y orgullo sus victorias. El espíritu deportivo y la camaradería se hicieron presentes una vez más, recordándonos la importancia del juego limpio y el compañerismo en cada competencia.

Resultados Torneo APERTURA 2024

MASCULINO

SUB 18

2°FINAL(se juega al mejor de 3 finales)

SANTO TOMÁS MORO 1 vs AGRICULTURA 2

AGRICULTURA CAMPEÓN SUB 18 MASCULINO

PRIMERA

FINAL Copa ORO

CLUB DE AMIGOS 1 vs REAL DEL PADRE 2

CAMPEÓN EN PRIMERA DIVISIÓN "REAL DEL PADRE"



Torneo APERTURA 2024

Fecha Liga de Vóley

FEMENINO

CATEGORIA SUB14

2° FINAL

ISA 0 VS STM 2

CAMPEÓN SUB 14 FEMENINO SANTO TOMÁS MORO

CATEGORIA SUB 16

2° FINAL COPA ORO

AGRICULTURA 2 VS S. MARTIN 0

CAMPEÓN SUB 16 FEMENINO COPA ORO ESCUELA DE AGRICULTURA

2° FINAL COPA PLATA

STM 1 vs SIMALU 2

CAMPEÓN SUB 16 COPA PLATA FEMENINO SIMALU

CATEGORIA SUB 18

2° FINAL

AGRICULTURA 2 VS ISA 0

CAMPEÓN SUB 18 FEMENINO ESCUELA DE AGRICULTURA

Categoría Primera

1° FINAL COPA PLATA

ARGENTINO 0 VS MUSAS 2

1° FINAL COPA ORO

V. ATUEL 2 vs AGRICULTURA 0