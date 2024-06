La Municipalidad y el Rotary Club traen la “Vaca Mecánica”

Alvear

19 de Junio - Llegó a General Alvear una máquina de origen italiano que al procesar un kilo de soja produce 10 litros de leche, sumado que también sirve para la elaboración de diferentes comidas con legumbre, se puede preparar milanesas, hamburguesas, marineras, postres, jugos entre otras.

Son diferentes productos naturales que hace a un bajo costo y un éxito en la lucha por mejorar la alimentación de la comunidad.

Esta máquina llega de la mano del Rotary Internacional y a través de un convenio que firmó con la Municipalidad se pondrá en funcionamiento en el edificio del Centro Integrador Comunitario – CIC del Barrio Soemga.

“Vamos a entregar esta máquina que la llamamos “Vaca Mecánica” con esto se puede elaborar diferentes alimentos. El objetivo que tienen es acompañar a la comunidad, reactivar el servicio del Rotary en Alvear” mencionó Griselda Roldan, Gobernadora del Rotary Club, distrito 4851.

“Con la Municipalidad vamos a trabajar de forma mancomunada, es muy adecuado que funcione en el CIC y lo que hará el municipio es aportar el valor de siete socios, también el cuidado y mantenimiento de la máquina, además de todas aquellas personas que se sumen al Rotary”.

“Con esta máquina lo que se quiere lograr es beneficiar a la comunidad más vulnerable. En nuestro país cada vez se aumenta más las necesidades primarias, las personas no encuentran satisfacción y es por eso, que estuvimos hablando de lo que produce la ‘Vaca Mecánica’. La leche no es solo un alimento rico en nutriente, están buscando adicionar el sabor de las frutas y chocolatadas. Eso, no solo es saciar el hambre, sino, aportar nutrientes a los niños, para que puedan desarrollar una vida en el estudio y en lo social, porque sabemos que la desnutrición es muy limitante”.

Hugo Molina, secretario de Desarrollo Económico dijo: “este comodato que hemos firmado permitirá que esta máquina funcione en nuestro departamento. Esta máquina trabaja con legumbres donde se puede hacer leche y con la pasta diferentes alimentos”.

Además de servir a la comunidad, a los comedores, puede principalmente producir micro-emprendimientos para generar ingresos en algunos emprendedores. La Municipalidad tendrá la tarea de cuidar la máquina, originar tareas y además trabajar con el Rotary es muy importante ya que se pueden realizar diversas actividades” finalizó el funcionario.