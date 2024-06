Extienden el plazo para renovar el RUT hasta el 30 de junio

Alvear

1 de Junio - La Dirección de Agricultura, que depende de la Secretaria de Desarrollo Departamental, confirmó esta mañana que se dispuso una prórroga para la renovación del Registro de Uso Permanente de la Tierra (RUT), cuyo trámite se puede realizar por internet hasta el 30 de junio.

Según dijo su director Agustín Anzorena esta prórroga es para que los productores puedan actualizar sus propiedades rurales. Quienes no tiene la posibilidad de hacerlo, pueden concurrir a las oficinas indicadas con su clave y contraseña para recibir ayuda. Es importante tener los datos actualizados para la cobertura del Seguro Agrícola.

El RUT es la identificación de las propiedades rurales de uso agrícola de Mendoza, donde se definen la ubicación, los cultivos que la componen y la relación con la persona o entidad que la trabaja, administra y comercializa sus frutos.

La actualización o renovación es necesaria para acceder a los beneficios que estipula la Ley de Emergencia Agropecuaria 9083 y para adherir al Seguro Agrícola

“Se puede hacer a través de la página de SIA, el productor que no lo pueda hacer, que no lo sepa hacer, que concurra a las oficinas de Contingencias Climáticas en calle Olascoaga, a la Dirección de Agricultura de calle Intendente Morales 550 o al Tecno SUM de Bowen, que ahí con su clave y contraseña se lo vamos a poder realizar”, dijo Anzorena.

Los cambios se deben efectuar a través de la página del Sistema Información Agrícola (SIA) www.sia.mendoza.gov.ar

“Es importante que el productor tenga actualizado sus datos, porque de acuerdo a esta última actualización, son los que se van a tomar para la cobertura del Seguro Agrícola”, finalizó.