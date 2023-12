“Durante la campaña, sufrí discriminaciones de todo tipo”

Alvear

4 de Diciembre - Mirtha Martínez, la concejal electa que decidió partir el bloque de La Unión Mendocina antes de asumir, habló con los medios tras su llegada al HCD.

La concejal Mirtha Martínez, electa como parte del frente “La Unión Mendocina”, anunció días atrás que crearía un nuevo bloque, al que llamará “Libertad y Progreso”, lo que generó gran revuelo, y este lunes asumió en el cuerpo deliberativo, asegurando que no denunció los malos tratos recibidos durante la Campaña, de parte de referentes de su bloque, por ser una persona muy pacífica, y que no se encuentra sola: “no es mi estilo denunciar a la gente, por eso preferí abrir el bloque como lo hice. Me acompaña el grupo de Libertarios, con el que caminamos las calles hace tiempo y que es un grupo muy fiel”.