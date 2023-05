AJEDREZ: Excelentes resultados para la Tropa Alvearense en San Rafael

Deportes

28 de Mayo - El pasado 25 se disputó el torneo “Día de la Patria” en el vecino departamento y una gran delegación de General Alvear, integrada por 28 jugadores, trajo importantes resultados.

El sol del 25 acompañó el torneo infanto juvenil organizado por la Escuela y Club de Ajedrez “San Rafael” en instalaciones de la UTN, del que participaron jugadores de San Rafael, Alvear y Malargüe.

El encuentro, se dividió en 3 grandes categorías: “Infantil” (Sub 8 y Sub 10), “Cadetes” (Sub 12 y Sub 14) y “Juvenil” (Sub 16, Sub 18 y Sub 20).

Categoría Infantil: Campeón resultó Gastón Gómez, seguido por Agustín Naufel y Santiago Mamani, todos de San Rafael, al igual que el cuarto y quinto lugar que quedaron en manos de Gino Domínguez y Benjamín Evans.

El mejor jugador de Sub 8 Martín Oilo, de San Rafael, seguido por Bruno Jaque, de Malargüe.

En la Categoría, participaron los pequeños Alvearense Thiago Yllanes, Jonathan Mattus, Renzo Vilche y Mateo Narváez.

Categoría Juvenil: En un gran torneo de las chicas, el Oro quedó para Ana Victoria Lieby, de General Alvear, que relegó al segundo lugar, por sistema de desempate a Tatiana Cruzate, de San Rafael. Completó el Podio el Sanrafaelino Joaquín Muñoz, mientras que los Alvearenses Mateo Salas y Ángel Kapluk, se quedaron con el 4º y 5º lugar. Mejor Dama, fue Jennifer Montenegro, de Malargüe.

En lo más alto del Podio de Sub 12 fueron Francisco Jaque, de Malargüe y los Alvearenses Lautaro Medina y Santiago Kovich, de General Alvear. Mejor Dama, fue Ludmila Bernales, de Malargüe.

Participaron además, los Alvearenses Tomás Baquero, Victoria Mansilla, Agustín Coveperthwaite, Tiago Cabrera, Ignacio Gómez, Martín Roldán. Álvaro Sendra, Brian Páez y Matías Oliva.

Categoría Juvenil: Campeón invicto de la dura categoría fue Camilo Lieby, seguido por Santiago Sánchez Laplace y Sebastián Lieby, todos de General Alvear. El 4º lugar quedó para Exequiel Ramírez, de San Rafael, y el 5º para Carla Paglione, de General Alvear.

La mejor dama fue Uma Estevez, de San Rafael.

El mejor jugador de Sub 16 fue Caleb Vega, de San Rafael, y el mejor de Sub 18, Máximo Buhajrzuk, de General Alvear.

Participaron además, los Alvearenses Benjamín Ayala, Elías Mattus, Emiliano Mattus, Cristian Orozco y Rodrigo Poblete.

La delegación Alvearense, con jugadores de la Escuela Municipal de Ajedrez y de la Escuela de Agricultura, contó con el acompañamiento del Profesor Sebastián Lieby, y el apoyo de la Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear.