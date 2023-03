PREMIOS HUARPES: 2 Ajedrecistas Alvearenses, en la terna Provincial

Deportes

15 de Marzo - Santiago Sánchez Laplace y Juan Ignacio Ruíz, formaron parte de la terna que premió al mejor Ajedrecista de la Provincia en 2022.

Este martes, se llevó la tradicional entrega de Premios “Huarpe”, donde los más renombrados periodistas de la Provincia, nucleados en el círculo de Periodistas, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, distinguen a los mejores deportistas del año, y entre los mejores 3 ajedrecistas de la Provincia, estuvieron ambos jóvenes de nuestro departamento.

La ceremonia se realizó en el Estadio Aconcagua Arena y participaron deportistas de 53 disciplinas. Los ternados y los ganadores surgieron del desempeño que tuvieron en sus carreras deportivas a lo largo del 2022. Estos reconocimientos se realizan habitualmente en el mes de diciembre, sin embargo se decidió reprogramarlos por el desarrollo de la Copa del Mundo de fútbol, en Qatar.

La terna de Ajedrez, estuvo integrada por el Maestro Internacional Alejo Ismael Giménez, que se quedó con el Premio (Campeón en Torneos por el Ranking Internacional de ajedrez de la FIDE: XXII Batalla de Tucumán - Memorial Daniel Ordóñez, Merlo San Luis - XXVIII Pablo Villareal in Memoriam, La Pampa - Abierto Internacional Lago Puelo, Chubut, Subcampeón Abierto Internacional Ciudad de Mendoza, Subcampeón IV Abierto Libertador General San Martin – Mendoza, Subcampeón IRT Don Lucero, La Toma provincia de San Luís, Campeón en el IRT Andes Talleres de Godoy Cruz, Campeón del certamen nacional: V Copa Faraón, General Alvear).

Juan Ignacio Ruíz (Campeón Provincial Sub 20 Absoluto, Subcampeón Provincial Absoluto de Ajedrez Rápido, Subcampeón como Capitán y jugador del equipo Juegos Deportivos Nacionales Inter tecnológicos (UTN), Campeón Juegos Deportivos Nacionales Inter tecnológicos (UTN) prueba individual, Medalla bronce Liga departamental Alvearense Absoluta, Medalla bronce Torneo Abierto General San Martin, Mendoza, 4º puesto Campeonato Argentino Absoluto sub 20, Campeón "Pensando Ajedrez", General Alvear y 2º puesto torneo por equipos en "La Carlota", Córdoba

Santiago Sánchez Laplace (Capitán y jugador del equipo de la Escuela Barraquero que se consagró Campeón Nacional de Escuelas Secundarias, Mendoza 2022. Campeón Provincial sub 18, Campeón Juvenil Liga Alvearense 2022, Top ten en los Juegos Nacionales Evita obteniendo el 8° puesto, Mar del Plata).