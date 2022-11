Un Alvearense es el nuevo Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa Joven

Alvear

30 de Noviembre - Nicolás Alonso Barotto (33), ex presidente de Cámara Joven y actual integrante de la Cámara de Comercio de Alvear, asumió como director de CAME Joven.

“La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) es la entidad más federal y representativa de las pymes, donde se articula con todas las provincias mediante sus referentes, en proyectos y normativas en beneficio de los jóvenes empresarios, la formación dirigencial y la creación de comunidades emprendedoras”, dijo Alonso luego de la designación que se realizó en Buenos Aires.

Entre los objetivos que se propone Nicolás Alonso dentro CAME está el “visualizar el trabajo que se realiza a través de las cámaras territoriales, la impronta que tienen los dirigentes del interior, que lo hacen con menores recursos pero con gran impacto en la sociedad”.

EL DESAFÍO POR DELANTE

Los ejes de acción se centrarán en: gestión empresarial en beneficio del sector; armado de equipos de trabajo que formen nuevos líderes en todas las provincias; gestionar con entidades público-privada acciones en beneficio de las empresas de jóvenes y en representar en la mesa de CAME los intereses de los jóvenes.

“Los jóvenes son el presente inmediato dispuestos a construir el futuro. Las instituciones intermedias, como las cámaras, son los puentes que nos unen para plantear y trabajar en las problemáticas que tienen los emprendedores, comerciantes o empresarios en todo los niveles”, afirmó Alonso Barotto.