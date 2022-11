Comenzó el Congreso Internacional de Adicciones en General Alvear

Alvear

17 de Noviembre - En el salón Fernández del predio ferial, inició el III Congreso Internacional de Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales, que por primera vez se realiza en nuestro Departamento, con la presencia de especialistas en la materia.

El Congreso, en su tercera edición, se realiza desde hoy jueves 17 de noviembre hasta el sábado 19 en General Alvear. Cuenta con una modalidad presencial y virtual, está destinado a profesionales y estudiantes de psicología, trabajadores del ámbito de la salud, educación, justicia, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, trabajadores sociales, técnicos, acompañantes terapéuticos y público en general. Todos los interesados pueden acercarse al predio ferial para escuchar a referentes en la temática de nuestro País, como de Paraguay, México, Uruguay, Colombia. Asimismo, está presente la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas -FONGA-.

Entre los temas que se abordarán se pueden mencionar la prevención, abordajes comunitarios y vulnerabilidades psicosociales; investigación, ciencias sociales y adicciones; Derechos Humanos, género y diversidad; violencias; actividad física, terapias ocupacionales, actividades artísticas, espiritualidad; marcos normativos y legales (locales, nacionales e internacionales), políticas públicas preventivas y de asistencia de consumos problemáticos; enfoques y abordajes de familias; niñez y juventud; conductas autodestructivas y suicidio; experiencia, meditación, terapias alternativas y proyectos, propósito, sentido y oportunidades de vida.

El Intendente Walther Marcolini destacó la puesta en valor de la problemática que trabaja el III Congreso Internacional de Adicciones: “Aún no hemos tomado dimensión de lo que sucede en General Alvear, tenemos un alto nivel de disertantes sobre una de las problemáticas más graves que atraviesan las comunidades del Mundo de hoy en día. Quiero agradecer al comité organizador, a las instituciones que lo conforman, al comité internacional y al nacional, dado que durante tres días se va a trabajar sobre una problemática que hay que transformar en políticas públicas. El Congreso fue habilitado para todo público, para colegios de nivel medio, para que puedan venir a escuchar testimonios y ponencias sobre prevención”. Igualmente, agradeció al Licenciado Diego Cáceres, quien ha sido un actor central en las capacitaciones de prevención, durante seis años ininterrumpidos, de formación de operadores socio terapéuticos. Destacó el trabajo en red por parte de quienes organizaron este importante Congreso Internacional, donde el municipio lo asume como una política más, siendo un facilitador, tal como debe ser la función del Estado.

Una de las figuras que se encuentra presente en nuestro departamento para ser parte de este Congreso, es María Isabel Santos, de Colombia, quien es viuda de Pablo Escobar Gaviria, expresó: “He sido invitada por la Fundación de Vulnerabilidades psicosociales y adicciones, también por la Municipalidad de General Alvear. Estoy agradecida de poder estar acá para contar mi historia, para que no se repitan situaciones de violencia. A veces vivimos sumergidos en violencias que autonaturalizamos, en sociedades machistas, donde a las mujeres no se les permite opinar. Es necesario que nos demos cuenta de esa violencia para poder pedir ayuda. Mañana, viernes 18 de noviembre, a las 17:30hs, voy a disertar última, espero a todos para que podamos compartir, voy a comentar lo que viví durante diez años de guerra y quiero conversar con el público presente. Además, tengo un gran agradecimiento a los argentinos y a este País, que me abrió las puertas en momentos muy difíciles para mí”.

La Rectora Universidad Metropolitana de Asunción del Paraguay, Dra. María Liz García Arnold resaltó que es una alegría estar acá: “Desde la institución educativa que represento apoyamos este III Congreso Internacional de Adicciones. Voy a disertar mañana, abordando lo que hace a la incidencia del crimen organizado en materia de adicciones. Realizamos un trabajo arduo en prevención de adicciones desde 2015, enmarcado en políticas públicas que deben tener incidencia. Las ciudades pequeñas son plausibles de insertar políticas públicas con una mirada que hace al sostenimiento de la salud mental de la población, que constituye la sociedad que todos queremos en paz”.

La Presidenta del Comité Organizador Técn. Liliana Augusto agradeció al Intendente Marcolini por el espacio: “Venimos trabajando hace tiempo en un congreso virtual, este es presencial y es un gran desafío, con el objetivo de reconocer que los consumos problemáticos no vienen solos, sino de la mano de otras vulnerabilidades, como autolesiones, suicidio, bulling, violencia. Están abiertas las puertas para quienes quieran venir a participar, no se puede desaprovechar esta oportunidad, por la calidad de los disertantes que participan en esta edición”.

Desde la Organización, Rogelio Guerrera subrayó que es un gran objetivo cumplido: “Gracias a mucha gente que nos ha acompañado y confía, también por el compromiso del municipio, de los medios de comunicación, de las escuelas locales. Estamos felices de traer este Congreso Internacional a General Alvear. Si este tema no se hace carne en la sociedad, nos va a seguir quitando vidas, como lo está haciendo. En esta tercera edición presencial van a participar alrededor de 300 personas, de manera presencial y On line, es un exitosísimo encuentro, destacando que es el primero presencial, después de dos que se realizaron solo de modo virtual” concluyó.

Asimismo, el Dr. Alejandro Aguila Tejeda(México), Director de la Red Mundial Suicidologia, expresó: “Presentaré una situación actual del suicidio en México, para saber si hay más hombres que mujeres, y cómo es la situación tanto en mi país como en el resto del mundo. Nosotros tenemos presencia en todo el mundo, con el objetivo de educar acerca de cómo prevenir el acto suicida”. Fabián Tonda, Presidente F.U.N.G.A., que nuclea comunidades terapéuticas aseguró que: “Básicamente tratamos la asistencia en sí y toda la evolución que hubo en todo este tiempo en materia de formación, criterios de calidad, buenas prácticas de intervención, todo eso es lo que vamos a traer acá al Congreso. Ayer me pasó algo fantástico en relación a esto, ya que le conté a una comerciante lo que venía a hacer y ella ya sabía porque se han dictado charlas en escuelas y otros espacios”.

El Licenciado en Sociología, Director de Cetrac y Ex Director del Sedronar, Lic. Ignacio O' Donell , dijo que: “Acá se habla de vulnerabilidades psicosociales, que están vinculadas a las adicciones, como suicidio, gente en situación de calle, situación de encierro y otras”.

Este sábado a las 9 hs, disertará el Lic. Guillermo Lobo, reconocido periodista de TN y Canal 13, entre otros disertantes de prestigio.