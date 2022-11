Deportes

AJEDREZ: 3 Campeones y 2 Sub Campeones Provinciales, el saldo para los Alvearenses

14 de Noviembre - Este fin de semana se llevaron a cabo las Finales Provinciales de Ajedrez, y los Alvearenses Juan Sebastián Lieby en Sub 16, Santiago Sánchez Laplace en Sub 18 y Juan Ignacio Ruíz en Sub 20 se coronaron Campeones. Santiago Kovich en Sub 12 y Rocío Barros en Sub 20 se quedaron con las medallas Plateadas.