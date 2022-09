Cómo actuar en caso de incendios eléctricos

Alvear

6 de Septiembre - Jorge Lucero, a cargo del área de Seguridad e Higiene de la Cooperativa Cecsagal, dio precisiones de cómo se debe actuar en caso de presencia de fuego en las instalaciones eléctricas

Cuando se percibe la existencia de fuego y la lógica posibilidad de un incendio en nuestro hogar, es natural que nos exaltemos e intentemos actuar de apuro. Es por eso, que para evitar las malas decisiones en momentos de nerviosismo, todos los integrantes de la familia conozcan con anticipación, algunos detalles a tener en cuenta.

Primero y principal, hay que ser conscientes que el revisar con periodicidad las condiciones de las instalaciones eléctricas y realizar su debido mantenimiento, tener disyuntor, no utilizar zapatillas eléctricas que no estén homologadas, ni adaptadores, cambiar los tomacorrientes o enchufes que no funcionen correctamente y que hagan falso contacto, previenen este tipo de siniestros. Además, es recomendable tener extintores en casa, y sobre todo alguno " triclase", que pueden utilizarse para incendios tipo A, B y C.

En ese sentido, Jorge Lucero, jefe del área de Seguridad e Higiene de la Cooperativa Eléctrica Cecsagal, aseguró: "Es fundamental siempre que todos los que vivan en la casa tengan presente dónde está la llave de corte principal, ya que nos habilita a poder actuar de una manera distinta, porque no es lo mismo apagar un fuego con presencia de energía a uno que no tenga".

"A la hora de tener que apagar el fuego eléctrico (Tipo C), lo primero es cortar la electricidad, porque pasa a ser Tipo A (de materiales sólidos) y el riesgo es menor, y ya se puede usar por ejemplo, agua e inclusive mantas para sofocarlo. Por eso es que saber la ubicación precisa de la llave de corte, es prioritario", indicó.

"En caso de los líquidos (Tipo B), como combustibles, suele pasar en las cocinas, que se prende fuego el aceite y en ese caso, debe apagarse sofocando, por ejemplo, poniéndole la tapa o algún trapo húmedo a la olla o sartén", detalló Lucero, que subrayó además que "si bien dos principios, como la localización del interruptor y un extintor son importantes, de todos modos se debe llamar inmediatamente a los Bomberos. De hecho, si hay más de una persona en la casa, una debe intentar apagar y la otra, dar aviso".