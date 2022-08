Culminó la Primera "Copa Tricolor", con la Cobertura de CPlay

Deportes

16 de Agosto - Entre el viernes 12 y el lunes 15 se disputó la primera edición del torneo de fútbol infantil del Club 10 de Septiembre, que reunió a una multitud de niños y niñas de toda la región. Quienes no pudieron asistir, lo siguieron atentamente por Cplay, la plataforma on line de la Cooperativa Cecsagal, que realizó una gran cobertura

En las instalaciones del Club 10 de Septiembre, en la zona de "El Desvío", con el soporte de una cancha auxiliar, como fue la de Ferro Carril Oeste, se llevó a cabo la primera edición de la "Copa Tricolor", que promete formar parte del calendario deportivo infantil de la región.

Clubes de General Alvear, San Rafael y Río Negro, participaron con las categorías 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 del multitudinario evento futbolístico, que contó con la compañía de un clima ideal para la ocasión.

Lisandro Di Paolo, Presidente de la institución, contó en entrevista con CPlay: "Es una gran primera edición, no pensábamos que se iba a dar todo de esta manera, con todos los equipos que vinieron y con todo el apoyo recibido. Ya estamos pensando en el año que viene, buscando la fecha".

La organización no sólo fue tarea para la dirigencia del "Trico", sino que las familias, se hicieron presentes permanentemente: "Cuando hicimos el acto de inauguración, pudimos hablar del sacrificio que hacemos los padres por nuestros niños, y verdaderamente son los padres y las madres el motor de todo esto, han respondido muy bien y nos hace felices, hemos hecho todo con mano de obra con familiar del club, desde las tortas fritas, hasta la cantina, y todos los arreglos", señaló Di Paolo.

El ambiente de todo el fin de semana fue festivo, más allá de las emociones de cada uno en particular, que variaba de acuerdo a los resultados que se producían dentro del campo de juego. En ese sentido, el Presidente indicó: "Los chicos lo viven con mucha pasión, los padres también, y es lindo que los grandes podamos transmitir tranquilidad desde afuera de la cancha".

La transmisión de CPlay, la plataforma de televisión on line, de la Cooperativa Cecsagal, comenzó el día sábado, previo al acto inaugural y concluyó el lunes, junto a las Finales.

"Estamos muy agradecidos por la apuesta de CPlay, nos pone muy contentos que hayan venido y transmitido la copa y que pudieran visibilizar lo que se ha hecho durante el torneo", remarcó el joven dirigente.

Desde el equipo de CPlay, en tanto, agradecieron al Consejo Administrativo de Cecsagal, al equipo de Internet que instaló la señal por fibra en el Estadio, al equipo de Prensa, a la Comisión Directiva de 10 de Septiembre y a padres y madres por la atención y a cada uno de los que fueron y serán parte de este inicio.

La transmisión que contó con el aporte periodístico de Pablo Velazco y Sebastián Lieby, y de Federico Navarro en controles técnicos, pudo verse por el Canal 39 de CPlay y también por las redes sociales de la Cooperativa Cecsagal: Aquí, el link para revivir parte de la cobertura: https://www.facebook.com/cecsagal/videos/476304913921902