Mendoza encabeza el reclamo a la Nación por las trabas para importar insumos críticos

21 de Julio - Representantes del oficialismo local se reunieron con el sector privado para canalizar un pedido conjunto ante el gobierno de Alberto Fernández. Pretenden que se libere la entrada de productos clave para la actividad económica

Representantes del gobierno de Mendoza se reunieron este viernes con el sector privado ante la acumulación de reclamos por las trabas para importar insumos básicos para la producción. Tras el encuentro, el ministro de Economía, Enrique Vaquié, indicó que llevará un pedido ante la Nación para evitar que se frene la economía.

"Las trabas a la importación afectan al agro, los servicios, el transporte, la industria. Todos esos sectores nos fueron contactando hasta que se volvió un reclamo hipermasivo. Entonces el gobernador Rodolfo Suarez convocó a esta reunión para encauzar el pedido ante las autoridades nacionales", precisó Vaquié.

La reunión de este jueves. Los frenos indiscriminados a la importación encendieron las alarmas de los que fabrican utilizando insumos que llegan desde el exterior.

El cónclave entre los funcionarios y las cámaras empresariales tuvo lugar en el cuarto piso de Casa de Gobierno. Al salir, los participantes conversaron con los periodistas de Radio Nihuil Pablo Pérez Delgado y Pablo Gamba.

"Que yo sepa -enlazó Vaquié- somos la primera provincia que plantea la integración de todos estos pedidos. Y si los mendocinos, los cordobeses, los entrerrianos y los santafesinos se suman, el planteo va a tomar volumen para que lo escuchen en el gobierno nacional", analizó

Un tema de agenda

En su afán de narrar la Argentina desde el punto de vista de las clases medias y sus obsesiones, las tapas de muchos medios se centraron, en los últimos días, en las consecuencias que la escalada del dólar puede tener, por ejemplo, en las vacaciones.

Sin embargo, las restricciones para acceder a divisas y utilizarlas pegan de lleno en un asunto más relevante: la producción. Y, por lo tanto, también en las perspectivas de empleo.

En junio, la pérdida de reservas hizo que el Banco Central pusiera nuevos cepos a la venta de dólares para operaciones en el exterior, lo que incluyó también modificaciones en los plazos para acceder a la moneda estadounidense.

Ante ese panorama, el ministro de Economía y Energía mendocino consideró: "Casi todos los procesos productivos tienen hoy una parte de insumos importados y una parte de productos nacionales. Con esos elementos se elabora lo que después se vende".

"Si vos dificultás la llegada de insumos importados indispensables para producir, el fabricante tiene que suspender su actividad económica", destacó.

Vaquié dice que buscará una reunión con funcionarios nacionales para llevar los pedidos del sector privado de Mendoza.

La solución al problema de los insumos

Los sectores más comprometidos, indicaron desde el gobierno de la provincia, son aquellos que tienen una producción estacional y ya han visto alterados sus cronogramas.

Hay algunas empresas, incluso, que no pueden producir porque "no les permiten pagar en dólares a despachantes de aduana ubicados en el extranjero"; y en consecuencia, por no poder enviar esos dólares, pierden la posibilidad de tener los insumos con los que elaboraban sus mercaderías para exportar.

"La solución -cerró Vaquié- depende de la Nación. Buscaremos una reunión con (el ministro de Agricultura) Julián Domínguez, (el ministro de Desarrollo Productivo) Daniel Scioli y (el presidente del Banco Central) Miguel Pesce".

"Nos van a tener que escuchar porque si no todo el sector productivo va a terminar parando", advirtió.

Vaquié invitó a otras provincias a elaborar un informe conjunto sobre los obstáculos que enfrentan las economías regionales.

Fuente: Diario UNO