Gran jornada de Mountain Bike en la Reserva Natural El Trapal

Deportes

11 de Julio - La Reserva Natural El Trapal fue el escenario ideal para recibir a una gran cantidad de corredores que se congregaron para participar del Desafío de MTB El Trapal

Esta fue una carrera muy esperada por los ciclistas de Alvear, ya que se realizó en un marco natural destacado, como es la Reserva Natural El Trapal. Esta vez se trató de un rally de más de 7km, con calles, senderos y médanos, que fueron costeando la laguna, con algunas partes técnicas de bajo nivel, donde participaron diferentes categorías: infantiles a partir de los 4 años, promocionales y competitivas.

Es para destacar, que se sumó la clasificación Sub 14, con una carrera de modalidad maratón de 3,5 km para los Juegos Sanmartinianos. El sábado 9 de julio se hizo la carrera de clasificación XC para los Juegos Sanmartinianos, en un circuito trabado y técnico, en el Andes Fútbol Club, explicó el Director de Deportes Jorge Páez.

“Hemos tenido una linda jornada de MTB, con muchos inscriptos, mucha gente compitiendo y muchos familiares y amigos alentando a los corredores, con competidores de todas las edades, que iban desde los 4 hasta los 70 años. Por ello, el objetivo es que esta carrera siga creciendo y se siga desarrollando en Alvear. Igualmente, es grande el semillero, ya que hay escuelitas de MTB en Ciudad y en Bowen, esto es fundamental para tener ciclistas de buen nivel el día de mañana”, resaltó Páez.

Por su parte, el corredor Diego Caparroz expresó: “Estoy contento, se vivió un lindo domingo, que compartimos con la familia y con quienes entrenamos. Fueron 7,5km con suelo flojo, dado que no llueve. Corrí en la categoría Máster antes de Élite. Con Matías, mi compañero de entrenamiento, pudimos encontrar el hueco y darle firme hasta la meta, llegamos juntos, él ganó en categoría Élite, y yo en Máster, lo que fue un gran logro porque hace más de 12 años que no corría MTB. El circuito fue variado, técnico, con calles y senderos. Como no todos los chicos pueden competir afuera, tener una competencia en casa es fundamental y hay que apoyar para que se siga haciendo este Desafío El Trapal”.