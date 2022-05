AJEDREZ: La Tropa Alvearense jugó en San Rafael

Deportes

28 de Mayo - La delegación Alvearense obtuvo importantes resultados en el vecino departamento, con varios podios y buenas performance del semillero.

Este miércoles 25 se disputó en instalaciones de la UTN San Rafael, donde funciona la Escuela de Ajedrez de ese departamento, el Torneo de Ajedrez Infanto-Juvenil, “Día de la Patria”, que reunió a más de 40 jóvenes jugadores, de las categorías Sub 6 a Sub 20, de las que participaron 19 Alvearenses.

Dentro de la Categoría Infantil el torneo se dividió en Sub 8 y Sub 10, resultando ganador en Sub 8 Agustín Naufel, secundado por Benjamín Evans, ambos de San Rafael.

Campeón en Sub 10 resultó Joaquín Jasen, demostrando muy buen nivel de juego, con 6 puntos, sobre 7 posibles. En segundo lugar finalizó Gastón Gómez y tercero Gino Domínguez, los tres de San Rafael, mientras que el mejor Alvearense fue Tomás Baquero, terminó en 4º lugar y también fueron parte Renzo Vilche, Gaetano Oliva, Tiago Yllanes, Martín Herrada y Mateo Narváez.

Categoría Cadetes el certamen se dividió en Sub 12 y Sub 14, resultando Campeona de Sub 12 Ana Victoria Lieby, igualando en puntos, aunque con mejor desempate, con Lautaro Medina y Santiago Kovich, todos de General Alvear.

En Sub 14, el Campeón fue el Alvearense Mateo Sala, seguido por Julián Vega y Maximiliano Moreno Cortez, de San Rafael.

En categoría Juveniles el podio también fue netamente Alvearense, ya que Santiago Sánchez Laplace, se coronó Campeón invicto con el 100% de victorias, Rocío Barros se alzó con el segundo lugar y Camilo Lieby, con el tercero.

Los premios para las Mejores Damas también quedaron en manos de Alvearenses, ya que Mejor Dama Sub 14 resultó Carla Paglione y Mejor Dama Sub 16, Victoria Fernández. De esta categoría participaron también Camila y Abril Delsart y Celeste Gómez.

La organización del encuentro, estuvo a cargo del Profesor Iván Siracusa, del Club de Ajedrez de San Rafael, junto a la comisión de padres.

La Delegación Alvearense estuvo comandada por los Profesores Sebastián Lieby, Santiago Pérez y Rocío Barros, acompañados por un importante grupo de padres y madres y reunió a jugadores de la Agrupación Alvearense de Ajedrez, que forman parte de la Escuela Municipal de Ajedrez y de Club Banco Nación.