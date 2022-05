Alvear

8 de Mayo - El intendente Walther Marcolini analizó los discursos del Gobernador Rodolfo Suárez y el Presidente de la Cámara de Comercio Jorge Noguerol, durante el almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería. Más agua, más empleo y más energía, fueron los ejes de las palabras del mandatario provincial.

En esta celebración tradicional que se realiza año en año en nuestro departamento, el Gobernador Rodolfo Suárez fue categórico al reclamar a todos los sectores trabajar juntos para que Mendoza tenga “más agua, más energía y más trabajo”.

En este marco, el intendente Walther Marcolini aseguró que:“Fueron mensajes que buscaron establecer políticas públicas, creo que es importante la firma del fideicomiso para los caminos ganaderos, donde Vialidad provincial dispone de 30 millones de pesos para caminos ganaderos, un reclamo que estuvo presente y que hoy tiene su respuesta”. El Jefe Comunal también se refirió a Feria de Fincas, un evento ya institucionalizado dentro de la Fiesta y que beneficia a productores y artesanos locales, un esfuerzo del Municipio pero sobre todo de los emprendedores, manifestó el intendente.

El intendente aprovechó para felicitar a la Cámara de Comercio por la organización de esta 41º Fiesta Nacional de la Ganadería: “Fue muy auspiciosa, con un muy buen nivel de hacienda, creo que para General Alvear es muy importante esto y nos hace falta que las cosas vayan bien, que el esfuerzo se vea coronado de éxitos y seguramente con la jineteada del día de mañana, esta Fiesta va a ser un verdadero éxito”.



En su discurso el mandatario reflexionó sobre el momento político y económico del país. “La macroeconomía se encuentra enferma, cualquier variable para generar trabajo genuino no está funcionando. La inflación y la falta de confianza en nuestra moneda complican cualquier iniciativa. Estamos viviendo un momento difícil.

Suarez fue muy claro en su conciso discurso y dijo que fundamentalmente se quería detener en el tema del agua, “el recurso estratégico más importante de la humanidad. Tenemos que trabajar en nuestra infraestructura en agua y energía”.

Asimismo el Gobernador aseguró que: “No renunciamos a Portezuelo ni renunciamos al Trasvase del Río Grande”, y pidió: “Que entre todos podamos pensar la Mendoza para los próximos 30, 40 y 50 años”.

Finalmente, Suárez también realizó importantes anuncios como que la Provincia se hará cargo de la construcción del acueducto Monte Comán – La Horqueta: “Quiero anunciarles que lo concretaremos desde Mendoza, con los aportes privados que sean necesarios, porque es una obra que beneficiará a 480 mil hectáreas para el crecimiento del sector ganadero”, explicó Suárez.

En otro orden recordó la construcción de más de 250 viviendas en el departamento de Alvear, la construcción de un establecimiento educativo y la refacción del Hospital Enfermeros Argentinos, entre otros aportes de la provincia como “los constantes incentivos a la agricultura y la ganadería”.

El Presidente de la Cámara de Comercio Jorge Noguerol había reclamado durante su discurso, por obras de gas, y también de energía: “El departamento hoy está abastecido sólo con la línea de 132 KV Nihuil III – Alvear. El aumento en la demanda es creciente y además en caso de interrumpirse el servicio, la única alternativa es la antigua línea Pedro Vargas que apenas soporta la mitad de la tensión. El cierre en anillo con una nueva línea de media tensión para abastecer la demanda ya no puede demorar más”.

Finalmente Noguerol expresó: “Nos esperan 15 o 16 meses de slogans, fuego cruzado, operaciones de prensa y la discusión pasará netamente por temas electorales.

Y son temas que alimentan, pero únicamente a los noticieros y los diarios digitales, porque si de alimentar a la gente se trata, les recuerdo que el 2021, según los datos del INDEC, cerró un 37.3% de pobres y 8.2% de indigentes, es decir que a 13.100.000 personas no les alcanza ni para comer.

Creo que hablo en nombre de todos los aquí presentes y les pido que éste último párrafo ocupe el centro de la agenda, no hay otra forma de resolver este flagelo que no sea la expansión del sector privado y la generación de empleo genuino, y cierro con esta frase:

“¿Quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la producción de la riqueza.”