Noguerol y un discurso con reclamos históricos

Alvear

7 de Mayo - El Presidente de la Cámara de Comercio de Gral Alvear brindó un discurso

El Discurso:

Hace 40 años un grupo de amigos ganaderos, cansados del ninguneo que sufrían sus animales en las diferentes ferias ganaderas de provincias vecinas, decidieron en un acto de rebeldía sentar las bases de lo que sería un antes y después de la ganadería mendocina, y vaya si lo lograron, ayer se pudo ver en nuestros corrales el nivel de excelencia que han alcanzado los productores de la zona. Hace unos días sufrimos la pérdida de uno de estos pioneros, alguien que se ha ganado un lugar grande en el corazón de esta Fiesta y de todos los Alvearenses, cualquier homenaje que se haga es poco pero quisiera pedir un fuerte aplauso para el amigo de todos, el Bebe Di Paolo.

Hoy me toca hablar en nombre del sector privado de General Alvear, un sector privado que supo ser un orgullo para la provincia y hoy, pese a haber sido en muchas ocasiones relegado por las decisiones de los diferentes gobiernos de turno, no pierde las esperanzas y trabaja día a día para volver a serlo. Días atrás en el acto inaugural el señor intendente hablaba de la necesidad de construir puentes entre los diferentes actores del ámbito institucional, esta Cámara puede dar fe que cuándo esto ha ocurrido se han conseguido logros importantes. Mendoza Activa por ejemplo, nutriéndose permanentemente de la opinión de las diferentes Cámaras empresarias, se ha transformado en un excelente programa de fomento a la inversión. Es por eso, y siendo conscientes de que nadie se salva solo, que estamos a disposición para trabajar codo a codo con los gobiernos municipal, provincial y nacional en cada una de las soluciones que los sectores que representamos necesitan.

Pero lo cortés no quita lo valiente y para que la relación funcione hay que ser honestos, estamos cansados de promesas incumplidas, discursos carentes de contenido y propuestas poco realizables. Anuncios rimbombantes que solo es cuestión de darles tiempo para ver cómo la realidad los termina derrumbando. ¿Cuántos anuncios, promesas de inversión y convenios firmados, incluso en esta Fiesta y en este escenario quedaron en la nada? Por nombrar un caso, la Ruta Nacional 188 en el tramo que une General Alvear con San Rafael y Malargüe. Una ruta que favorecerá el desarrollo económico y turístico de toda la región, y además traerá aparejado un gran beneficio social.

No nos olvidemos que hay MENDOCINOS que viven a lo largo de este trayecto y precisamente en esta Fiesta tratamos de realzar, ya que hacen Patria en los campos de secano. Vecinos que en 2017 conocieron por primera vez en la historia lo que era contar con el transporte público de pasajeros, alegría que duró solamente unos meses porque la ruta no recibió el mantenimiento adecuado y por tramos se tornó imposible de transitar. No sigamos dejando perder lo que ya se ha hecho, es imperiosa la necesidad de conectar nuestra ciudad con el Paso Pehuenche y el futuro Paso Las Leñas. También es una necesidad urgente la habilitación de Pehuenche para transporte de cargas, tema que se viene trabajando con firmeza desde el sector público y privado, pero hasta ahora sin resultados a la vista.

Si hablamos de conectividad, en los últimos años la ruta provincial 153 que une Monte Comán con Las Catitas se convirtió en la principal alternativa al eje Ruta Nacional 40 – Ruta Nacional 143 para unir el norte con el sur de Mendoza y viceversa. “Es una vía estratégica dentro de la red vial de la provincia que ha cobrado gran importancia a partir de servir de eje al turismo y para producción, por donde circulan unidades de carga pesada, distintas líneas de micros de media y larga distancia, además de ser un eje derivador de todo el tránsito que viaja desde el sur de Mendoza a Buenos Aires y viceversa”. Esta importancia que se le otorga a la ruta 153 no es ocurrencia mía, es un textual extraído de la información que se encuentra en la página Oficial del Gobierno de Mendoza.

Por eso, ya que es considerada una vía estratégica, necesitamos que esté en buenas condiciones. Esto no sólo se arregla haciendo bacheo de algunos grandes pozos, se necesita una reparación integral que además soporte el fluido tránsito pesado que circula por ella. Según lo que me manifestó un experto hace un par de semanas, la ruta está en el momento justo para hacerle un micro aglomerado, espero que así sea y no se termine convirtiendo en una nueva Ruta Nacional 151.

Tampoco nos olvidemos de la conexión entre Real del Padre y Monte Comán, la ruta provincial 171 que está en un estado calamitoso.

Aprovechando que estamos en el tema caminos: de los más de 17.000km que Vialidad Provincial tiene a cargo, un poco más de 7.000km, es decir el 42%, se encuentran en el sur mendocino. Es urgente la reparación de caminos en la zona rural, hay sectores en muy malas condiciones y son un verdadero peligro para la seguridad de la gente que los transita a diario. Por ejemplo, el trayecto en calle E a partir de calle 7 en Alvear, a esta altura cuesta encontrar los pequeños restos de asfalto que aún subsisten.

Ayer viernes en la inauguración de la Expo Ganadera, el corazón de nuestra Fiesta, se mencionaron distintas necesidades del quehacer diario de la actividad, pero hay un tema que nunca ha estado ausente desde hace 40 años y por eso es preciso insistir hasta el cansancio con el mantenimiento y mejora de los caminos ganaderos. Sin un adecuado acceso a los campos, ¿por dónde quieren que se saque la producción?

Hace 8 años que siguen suspendidas las obras de conexión del servicio de gas natural domiciliario, comercial e industrial, motivado por la saturación del gasoducto que permite su transporte y distribución. Esta situación sigue causando una irreparable pérdida en el crecimiento urbano y el desarrollo de nuestro departamento. Sabemos que han llegado parte de los materiales y que está a punto de adjudicarse la obra Gasoducto del Sur que permitirá resolver el suministro en San Rafael y General Alvear. Esperamos que los tiempos sean acorde a las necesidades y que esta tremenda espera se supere. Asimismo, estaremos atentos al cumplimiento de lo pactado y que Alvear tenga los porcentajes acordados.

Del gas pasamos a la electricidad. El departamento hoy está abastecido sólo con la línea de 132 KV Nihuil III – Alvear. El aumento en la demanda es creciente y además en caso de interrumpirse el servicio, la única alternativa es la antigua línea Pedro Vargas que apenas soporta la mitad de la tensión. El cierre en anillo con una nueva línea de media tensión para abastecer la demanda ya no puede demorar más.

La falta de agua ya no es un tema excluyente de la agricultura, la crisis hídrica cruza a más de una actividad económica, como es el caso del turismo y la ganadería. La posibilidad de volver a poner en producción fincas que están abandonadas mediante la ganadería bajo riego es una realidad, hay interesados en hacerlo, pero sin el recurso vital es imposible. Debemos hacer más eficiente el uso de este recurso por demás escaso, pero esto es imposible sin los mecanismos financieros adecuados. Sobran los dedos de una mano para contar quienes tienen la capacidad de hacerle frente por sus propios medios a inversiones de este tipo.

En la agricultura se da un caso similar, hoy sin tecnificación para riego y defensa de inclemencias climáticas es imposible subsistir, nuestros productores deben decidir año tras año qué cuadro abandonar por falta de agua y nuevamente sin financiamiento esta tendencia será impostergable. Nuestra producción podría ser rentable, tenemos un amplio abanico de productos exportables: ciruela, vinos, fruta en fresco, fruta desecada, aceite de oliva, por nombrar algunos. Pero en la mayoría de los casos los aranceles de exportación, la situación cambiaria y el impuesto inflacionario nos dejan fuera de competencia.

El martes pasado el presidente de la Nación se expresó anticipando lo que sería su laudo en el tema Portezuelo, en caso de que ratifique lo su postura, le pedimos, señor Presidente, por intermedio de los funcionarios nacionales que hoy nos visitan que no siga, postergando el crecimiento de Mendoza y libere los fondos que ya llegaron a nuestra provincia para poner en marcha inmediatamente un nuevo plan de desarrollo productivo.

Cabe recordar, señor Gobernador, que el sur mendocino tuvo gran incidencia en la obtención de estos 1.023 millones de dólares. Además de haber sido la región más perjudicada por el régimen de promoción industrial, fue la más activa para reclamar el resarcimiento y también desde el sur mendocino surgió la reacción para evitar que la tan dañina promoción volviera a instalarse y perjudicara a Mendoza.

Es por eso que solicitamos que el ahora famoso plan B del que tanto se habló, continúe con la política emprendida por gobiernos anteriores y vuelque los recursos en el sur mendocino, o al menos contemple la región como destino principal de las inversiones. Es hora de realizar de una vez por todas el tan anhelado trasvase en la cuenca alta del Río Grande al Atuel, es la única forma de solucionar el conflicto con La Pampa por el uso de aguas del Río Atuel, deberán entender nuestros hermanos pampeanos que no hay otra salida. Un fallo, por más que venga de la Corte Suprema, no puede hacer nevar. No se puede entregar lo que no se tiene: SIN TRASVASE NO HAY AGUA.

Es común escuchar, con algo de malicia, que los empresarios, comerciantes, productores, prestadores de servicios etc, no queremos pagar impuestos. Entonces elegí hacer foco desde otro lado: ¿Cuánto debe trabajar un asalariado en Argentina para pagar impuestos? Según cifras del 2020 un empleado tiene que trabajar entre 6 y 7 meses solamente para el Estado. Si nos vamos a diciembre de 2021, la presión impositiva sobre los ingresos familiares en Argentina estaba en el 48%. Es decir que la mitad de lo que gana un trabajador, se reparte entre los tres niveles del Estado.

Aun así, parece que no alcanza, en argentina hay 165 impuestos, entre los nacionales, provinciales y municipales, en ese combo también están muchos que llegaban para ser “temporales”. Y todo el tiempo está dando vueltas la posibilidad de crear alguno nuevo. De esta forma no sólo es muy difícil llevar adelante una empresa y generar empleo, el Estado presente también le pega duro al bolsillo del trabajador.

La pandemia del coronavirus en un momento nos hizo creer que al final del oscuro túnel, la solidaridad y el esfuerzo conjunto para trabajar en pos del bien común se impondrían por sobre las ambiciones personales, el individualismo desmedido, los intereses particulares.

Pero lamentablemente, todavía no terminamos de llorar a nuestros muertos que la famosa grieta regresó y de la peor manera. La rosca política y el sálvese quien pueda, se metió nuevamente en el centro de la agenda desplazando a un nivel marginal a los problemas reales de la gente.

Nos esperan 15 o 16 meses de slogans, fuego cruzado, operaciones de prensa y la discusión pasará netamente por temas electorales.

Y son temas que alimentan, pero únicamente a los noticieros y los diarios digitales, porque si de alimentar a la gente se trata, les recuerdo que el 2021, según los datos del INDEC, cerró un 37.3% de pobres y 8.2% de indigentes, es decir que a 13.100.000 personas no les alcanza ni para comer.

Creo que hablo en nombre de todos los aquí presentes y les pido que éste último párrafo ocupe el centro de la agenda, no hay otra forma de resolver este flagelo que no sea la expansión del sector privado y la generación de empleo genuino, y cierro con esta frase:

“¿Quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la producción de la riqueza.”

Muchas gracias y los esperamos a todos en mayo del 2023 para compartir la cuadragésimo segunda edición de la FIESTA NACIONAL DE LA GANADERÍA DE ZONAS ÁRIDAS. Salud!!!