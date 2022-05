Comenzó la 41 Fiesta Nacional de la Ganadería de zonás Áridas

Alvear

5 de Mayo - En un nuevo año y a pleno, la Fiesta Nacional de la Ganadería volvió a congregar en el predio ferial a miles de alvearenses y visitantes en el predio fe ruta 188 y calle 7 en General Alvear.

Tras el corte de cintas, el público se agoló y colmó los pasillos de la expo comercial, industrial y artesanal y a salón lleno, disfrutó del comienzo de las noches de peña en el escenario mayor.

“Teníamos muchas expectativas porque se trabajó muy duro para llegar y muy satisfechos con toda la gente que se acercó para acompañarnos. Realmente está todo lleno, hay mucha gente que nos visita, eso es muy importante porque mostrarnos es un aparte fundamental de todo el proceso, seguimos posicionando a Alvear en todo el país”, dijo Jorge Noguerol, presidente de la Cámara de Comercio, entidad organizadora de la Fiesta.

En el acto inaugural, previo al corte de cinta, la embajadora nacional de la Ganadería, Sofia Kairuz, y el Intendente Municipal Walther Marcolini hicieron hincapié en la importancia de darle continuidad a la fiesta más grande del oeste argentino que luego de dos años de pandemia permite el reencuentro y la reactivación de los sectores más golpeados por la crisis generada por las restricciones impuestas para hacer frente al Covid-19.

En su discurso, Marcolini no evitó hacer referencia a las declaraciones del presidente Alberto Fernández en La Pampa anticipando el resultado del laudo a la obra de Portezuelo del Viento

“El presidente ha clausurado una obra que aportaría energía al sistema interconectado de todo el país y el cierre a la posibilidad del trasvase del Río Grande al Atuel”, afirmó.

El intendente sureño aseguró que “los alvearenses tenemos la necesidad de seguir reclamando el trasvase, el agua es para todo el sur de Mendoza no solamente para Alvear” y acto seguido anticipó que “a raíz de los acontecimientos que se han dado a partir de las declaraciones del señor Presidente, momentos antes de iniciar esta fiesta se nos ha comunicado oficialmente que no estará presente el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”.

Previendo la puesta en marcha de un plan B para los fondos que originalmente fueron destinados para la construcción de la presa en Malargüe, el jefe comunal anunció que “el próximo lunes convocaremos a la Cámara de Comercio, Federación Agraria y otras entidades a que debatamos algunas ideas centrales para proponerle a la provincia como alternativa a Portezuelo del Viento manteniendo una postura única y clara en función del crecimiento y desarrollo”.

Pero también dejó en claro que “el Sur de Mendoza debe recibir la mayor parte de esos recursos”.

Anuncios de obras

Los anuncios de obras no faltaron en la apertura de la Fiesta de la Ganadería y el intendente Marcolini llegó con dos licitaciones iniciadas.

Por un lado la remodelación y ampliación de la guardia del hospital Enfermeros Argentinos y por otro la construcción de la escuela Ana María Polito de Fiondela, una institución de educación especial. La inversión total supera los $350 millones.

Como sigue

Durante este jueves se realizan las charlas técnicas ganaderas en las que el tema principal pasa por la agroganadería.

La exposición comercial, industrial y artesanal abrió sus puertas y el público puede recorrer y visitar los casi 300 stand que están montados en carpas estructurales y al aire libre.

El predio también recibe a los alumnos de las escuelas de toda la región que participan de visitas guiadas.

Comenzó el ingreso de hacienda que forman parte de la expo ganadera y el viernes irán a remate.

Por la noche en el salón mayor continúa la Peña de la Fiesta y el patio de comidas.