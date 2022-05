Se firmó el primer contrato del Programa Mi Primera Vivienda.

Alvear

3 de Mayo - El Delegado zona sur del Ministerio de Economía, Edgar Rodríguez; llegó al departamento para la firma del primer contrato en Gral. Alvear de la línea Mendoza Activa "Construcción-Mi primera vivienda", esta línea implica un reintegro del 40% más un anticipo del 15% antes de iniciar la construcción (total de reintegro 55%).

Edgar Rodríguez explicó el alcance que tiene el programa Construcción - Mi Primera Vivienda, que cuenta con un plus respecto al resto de los programas de construcción del Programa Mendoza Activa: “Este programa, que es Mi Primera Vivienda, tiene un plus mediante el cual se le va a reintegrar dentro de una semana, en su caja de ahorro, un 15% de adelanto del total de la inversión que él propone en su proyecto. Este es un subsidio, al igual que el 40 restante, su obligación será rendir esto mediante la facturación de los materiales de construcción que él compra, por lo que será de muy fácil resolución, y después continúa el reintegro del otro 40% planteado en el Mendoza Activa, dando una sumatoria total del reintegro del 55%, del cual el 30% es dinero en efectivo, un 15% es billetera virtual, que es dinero dentro de una billetera que obliga a comprar en el comercio local, y un 10% de un bono fiscal para el pago de ingresos brutos, donde el Gobierno armó una iniciativa puntual para la compra de ese bono fiscal para aquellas personas que no tributan, pero que se haría efectivo”.

Rodríguez destacó que el principal requisito es el plano presentado en la Municipalidad, ya que el Gobierno de la Provincia toma la presentación formal de la construcción, en tanto que el resto de la documentación tiene que ver con la documentación del terreno, además de un ingreso del grupo familiar de 80 mil pesos y se deben presentar las facturas de la compra de materiales.

Por su parte, Diego Palacios, beneficiario del programa “Construcción Mi Primera Vivienda” de Mendoza Activa, dijo: “Yo me enteré a través de una publicidad en las redes sociales, cuando vi todos los requisitos me asusté pero después que los fui desglosando me di cuenta que son todas cosas básicas que cualquier persona lo tiene, además de los planos y otras cosas que ya las teníamos. En cuanto al presupuesto, lo armé yo y el arquitecto me lo terminó de ordenar, pero básicamente lo hice yo consultando precios”. Palacios también aseguró que esta es una herramienta fundamental para cualquier persona, ya que sumando todos los ítems se alcanza el 50% de la vivienda.