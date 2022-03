El "Día de Campo" será el 2 de Abril en la Estancia "Ituzaingó"

Alvear

20 de Marzo - Ya se palpita una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería, que este año comenzará el 2 de abril en el paraje "Gaspar Campos", con el tradicional "Día de Campo"

Tras dos años en los que el gran evento del oeste argentino tuvo una edición netamente virtual y otra en octubre del año pasado cuando se abrieron las restricciones impuestas por el coronavirus, en esta oportunidad la feria ganadera abrirá la tranquera nuevamente en su mes tradicional.

Del 4 al 8 de mayo, en el predio de ruta 188 y calle 7 en Alvear, la Fiesta de la Ganadería tendrá su edición 41.

“Volvemos a la presencialidad plena y sin restricciones en cuanto a la cantidad de público por lo que estamos con mucha expectativa porque volvemos a lo que sería la normalidad como en 2019. Además volvemos a mayo que es el mes tradicional de la fiesta”, comentó Jorge Noguerol, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Alvear, entidad organizadora de la fiesta.

Además de la exposición comercial, industrial y artesanal, el patio de comidas, la expo ganadera y remate de hacienda entre otras actividades, este año la Fiesta tendrá algunas novedades.

En materia de espectáculos artísticos trasladarán las noches de peña al salón mayor del predio ferial y la apuesta fuerte será al folclore.

“Lo que es peñas viene creciendo todos los años y es donde más está respondiendo el público por ello se tomó la decisión de trasladarla al salón mayor del predio para ofrecerle a la gente un lugar más amplio ya que siempre nos quedamos cortos con la capacidad”, explicó Noguerol.

Otra de las novedades que presentará la Fiesta Nacional de la Ganadería este 2022 es el agregado de un festival de destrezas criollas el sábado 7 de mayo por la tarde y el domingo la jineteada incluirá el cierre del calendario mendocino clasificatorio para Jesús María 2023.

“El año pasado las destrezas gustaron mucho por eso decidimos incluirlas el sábado por la tarde después del almuerzo tradicional y el domingo cerrar con la jineteada”, dijo el presidente de la Cámara.

El día de campo de la Fiesta

Con el retorno a la normalidad ya se vive la previa de la Fiesta de la Ganadería. El 2 de abril en la estancia Ituzaingo en el paraje Gaspar Campos se realizará el Día de Campo.

Este año renovamos la expectativa y volvemos al mítico día en un campo de secano de la zona en el que no va a faltar el menú tradicional con los costillares al ensartador, la muestra típica de las actividades en el corral”, contó Ramiro Labay, presidente de la específica de Ganadería.

Dentro del habitual menú que cuenta con un desayuno campestre, pasteles fritos, y el asado de los costillares, en esta ocasión se volcaron por acompañarlo con humita en chala.

“Es un desafío porque no es no es fácil preparar la humita en chala y para tantos comensales pero hay un equipo a bocado a esto y la idea es tratar de introducir algunas innovaciones para la gente que nos acompañe”, sostuvo Labay.

Sistema único en Mendoza

Dentro del cronograma de actividades previstas para el día de campo habrá un espacio netamente técnico para mostrar el potencial de la combinación de la ganadería con la agricultura.

El campo cuenta con un sistema de riego con pivot central que permite desarrollar el cultivo de maíz, soja y alfalfa, en pleno secano, para alimento del ganado.

Pero además, como la zona no cuenta con energía eléctrica, el sistema de pivot se está reconvirtiendo para que funcione completamente con energía solar.

“Buscamos mostrar lo que es la tecnología invertida para el desarrollo de la ganadería y con la reconversión a energía solar que es nuevo en Mendoza”, remarcó Labay.

Las tarjetas para el día de campo de la fiesta de la Ganadería tienen un costo de $4.500 y se pueden comprar en la sede de la Cámara de Comercio alvearense, Hay Equipo y también en la Cámara de Comercio de San Rafael.

El cupo es acotado y solo están a la venta 350 tarjetas.