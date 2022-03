Detenidos en allanamientos en Alvear y San Rafael

Alvear

19 de Marzo - Este viernes personal de Lucha contra el Narcotráfico realizó allanamientos en ambos departamentos, con resultados positivos

Este viernes, Personal del Departamento Lucha Contra el Narcotráfico de la Zona Sur de la Policía de Mendoza, realizó dos allanamientos; una medida judicial en San Rafael y otra en General Alvear, arrojando como resultado el secuestro de varias plantas de marihuana, cigarrillos de la misma especie, hojas y plantas en proceso de secado, en el vecino departamento, mientras que en Alvear se incautó un envoltorio de cocaína con un peso de casi 200 grs, envoltorios de marihuana, elementos tecnológicos, dinero en efectivo, uno moto y balanza de precisión, quedando imputados en las dos medidas judiciales los moradores.

La primera medida se llevó a cabo por personal de la División L.C.N. San Rafael luego de una investigación y con autorización del Juzgado federal de San Rafael se procedió al allanamiento de una vivienda sito en calle Reconquista Nº 141 de Ciudad, logrando el secuestro de 12 plantas de Cannabis Sativa, con un peso de 8,73 kg., cigarrillos armados artesanalmente de marihuana, hojas y ramas en proceso de secado con un peso de 35 gr., una balanza de precisión, elemento de interés para la causa y la imputación de un masculino de 34 años de edad y una mujer de 39, por infracción art. 5 inc. Inc A ley 23737.



El segundo procedimiento se realizó en nuestro departamento, donde personal de la División Gral. Alvear, tras recibir información anónima que ingresa al fonodroga (2625-427703) dando a conocer que en un domicilio de calle publica, Bº Mataderos, reside una persona que se dedicaría a la venta de estupefacientes, por tal motivo y luego de recaudar las pruebas necesarias con autorización del Juzgado Interviniente se realiza la medida judicial, lográndose el secuestro de un envoltorio de cocaína con un peso de 193 gr que uno de los moradores había intentado descartarse arrojandolo al patio de los vecinos, además envoltorios de cocaína, fraccionados para comercialización, un envoltorio de marihuana, elementos tecnológicos, $19.000, dos balanzas de precisión, una moto marca Brava, elementos de interés para la causa y la imputación de un persona masculina de 28 años de edad por infracción al art. 5 inc. C de la Ley 23737 (Comercio de Estupefacientes).