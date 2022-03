El HCD aprobó el financiamiento de 112 millones de pesos para asfaltos

Alvear

17 de Marzo - Con siete votos a favor, el Concejo Deliberante aprobó el financiamiento solicitado por el Ejecutivo para la realización de asfaltos.

El voto de la edil del FdT Stella Montoya fue decisivo para la aprobación del financiamiento por 112 millones de pesos que el Ejecutivo solicitó para la realización de asfaltos. Si bien el resto del bloque justicialista votó en contra de la propuesta, Montoya adujo que: «Estoy en contacto con el vecino y se que necesitan el asfalto en sus calles, por eso disiento con mis compañeros y voy a votar a favor de este proyecto» expresó la edil y sumando el séptimo voto necesario para la aprobación.

El Secretario de Obras y Servicios Públicos Jorge Pérez aseguró que primó el sentido común, entendiendo que esto era una necesidad: «Tiene distintos análisis de acuerdo a lo expresado por cada concejal», dijo, a la vez que criticó la postura del concejal Ariel Andrés quien manifestó que las explicaciones de los funcionarios fueron "flojas": "Hubo una falta de respeto hacia los funcionarios que fuimos a explicar el proyecto, la manera en la que procedió y se dirigió a los funcionarios me parece que no corresponde. Sin embargo me pone contento el acompañamiento de la concejal Stella Montoya quien había realizado varias solicitudes de informes".

Gentileza: Federico Navarro