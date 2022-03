Se jugó el "Vendimia" de Beach Voley

Deportes

6 de Marzo - Durante este fin de semana se realizó en el Polideportivo "Deportistas Alvearenses", el Torneo de Beach Voley "Vendimia", con una gran cantidad de participantes en categorías de hombres y mujeres.

Torneo Vendimia de Beach Voley



Primera femenino

Campeonas: Milagros Iturbe y Abril Sosa

Subcampeonas: Milagros Freire y Abril Güerini



Primera Masculino

Campeones: Julio Güerini y Cristian Balastegui

Sub Campeones: Nahuel Barroso y Daniel Toledo ( San Rafael)



Sub 16 Femenino

Campeonas: Sabrina Corvalán y Martina Fernández

Sub campeonas: Erica Baquero y Brisa Coria



-En sub 16 femenino 5 equipos

-Primera Femenino 6 equipos



-Primera masculino 12 equipos

23 equipos en total