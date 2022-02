"Jany" Molero es el nuevo Presidente de la UCR

Alvear

19 de Febrero - En este mismo sentido, Walther Marcolini remarcó que el radicalismo tiene un desafío importante que es que San Rafael sea gobernado por la UCR: “Somos militantes políticos y vibramos cuando tenemos la oportunidad de concretar un proceso de transformación, no hay nada más noble para alguien que ha abrazado la política poder concretar cosas, este sábado ese sueño se lo concretaremos a Carmensa, como lo hemos hecho en cada rincón del departamento, y eso se pudo hacer con gestión pero también con el respaldo de un partido político unido” dijo el Jefe Comunal quien llamó a todos a construir una gran Nación desde el lugar que cada uno ocupa, siempre destacando los valores del radicalismo y el ejemplo que dio la UCR departamental, con una unidad que garantizó la gobernanza y el desarrollo de General Alvear.

El intendente Walther Marcolini, junto con el Senador Nacional Alfredo Cornejo, la Senadora Nacional Mariana Juri, el Vicegobernador Mario Abed, el intendente de Godoy Cruz y Presidente de la UCR Provincial Tadeo García Zalazar, el intendente de Las Heras Daniel Orozco y el Subsecretario de Deportes Federico Chiapetta, acompañaron a Alejandro Molero, quien asumió como nuevo Presidente del radicalismo alvearense, en una noche de festejo y color en el comité de calle Piérola. Yanela Díaz asumió como Presidente de la Juventud Radical.

Con un importante apoyo de la gente a las autoridades del partido y a la gestión de gobierno, este viernes se renovaron las autoridades del radicalismo local, el intendente Walther Marcolini, quien también presidió el partido durante el último año, acompañó a Alejandro Molero quien asumió la conducción de la UCR: “Todos tenemos que ponerle el hombro a esta Mendoza que ha tenido grandes líderes, esta Mendoza que tiene que seguir siendo un faro en la Argentina, tuvimos el acompañamiento de la sociedad y ese es un mensaje que quiero dejar esta noche que me toca despedirme de otro de los honores que este centenario partido me ha honrado. Nos tocaron años complejos, y a partir de las fortalezas de construir con sectores importantes del radicalismo alvearense volvimos a ser gobierno y nos mantuvimos, por eso junto a Leo Viñolo y a Alejandro Molero, y a quienes representan, hemos marcado un momento diferente en la Unión Cívica Radical de General Alvear en este siglo XXI”.

Es de destacar que también se renovaron las autoridades de la Juventud Radical, que hasta el momento estuvo conducida por Carlos Bazán quien destacó lo hecho durante el último tiempo: “Hemos buscado generar distintos tipos de actividades con los vecinos del departamento y con instituciones, desde colectas de ropa, colectas de útiles, entregamos materiales deportivos a diversas instituciones, siempre buscando la actualidad y la igualdad, realizamos actividades medioambientales como lo es el plogging, talleres de formación política e incluso el Primer Congreso de Formación Política del Sur Mendocino junto con nuestros correligionarios de San Rafael y Malargüe”.

La flamante Presidente de la Juventud Radical Yanela Díaz, celebró la posibilidad de conducir esta centenaria institución: “Los futuros dirigentes van a surgir de estos jóvenes y es trabajo de todos nosotros que sean personas de bien, con capacidad de gestión y con la capacidad de amoldarse a este nuevo mundo” expresó. Asimismo aseguró tener grandes planes para la juventud y pidió a las autoridades presentes el apoyo necesario para alcanzar las metas propuestas: “Cada vez que trabajamos todos juntos hemos logrado grandes cosas, hemos llegado lejos como partido y es momento de pensar en el 2023” enfatizó, a la vez que invitó a todas las mujeres a participar y seguir proyectando para cumplir sus sueños.

Quien estuvo presente en este emotivo acto fue el Vicegobernador Mario Abed, quien remarcó lo dicho por la Presidente de la Juventud Radical: “Cuánta esperanza me diste cuando contaste que te quedaste a luchar, con un hijo en brazos, con un esposo, y lo haces en un partido centenario que te albergó y te dio las ganas, y hoy tenés más ganas que nunca de luchar por General Alvear”. Abed también agradeció a Walther Marcolini por los cuatro años compartidos como intendentes, antes de asumir como Vicegobernador: “Tenemos departamentos muy parecidos, luchamos por las hortalizas, por las uvas, a veces incomprendidos, pero muchas veces nos pusimos espalda con espalda para que entendieran que desde el lado de la producción hacíamos grande esta parte de Mendoza”.

Tadeo García Zalazar, Presidente de la UCR Provincial e Intendente de Godoy Cruz, remarcó lo hecho en Mendoza durante la pandemia, donde se gestionó diferente al resto del país: “Es muy válido el reconocimiento dado al personal de salud. Y los radicales tenemos muchas cosas en común, la transparencia en la gestión, el orden y la honestidad”. Además aseguró que para seguir creciendo es necesario que se tomen medidas macroeconómicas de fondo y leyes que garanticen la transparencia.

El Senador Nacional Alfredo Cornejo fue explícito a la hora de hablar de la militancia: “Sumarse a un partido tiene la ventaja de poder influir en el destino de la gente” dijo Cornejo quien fue crítico con el Frente de Todos: “Se unieron para conseguir el poder y se mantienen unidos para conservarlo, y solo lo hacen por el puro poder porque no hay un programa de desarrollo, como ocurrió en Mendoza donde se cumplió, y se cumplió en General Alvear para que crezca, y no todo nos salió al 100% de lo que queríamos pero estamos en mejoría sino no hubiésemos afrontado la pandemia como lo hicimos”.

El flamante Presidente de la Unión Cívica Radical Alejandro Molero, cerró este acto, que contó con una multitud de militantes que coparon el Comité de calle Piérola: “Voy a honrar la memoria todos los militantes y la memoria de aquellos con quienes tuve el privilegio de militar y que ya no están entre nosotros. Todos juntos tenemos que seguir creciendo y mejorando a diario, lo digo con la autoridad que nos confiere haber formado parte de un gran grupo de dirigentes, dejando de lado un periodo de desencuentros tan profundo en el radicalismo de General Alvear, tomando el compromiso de que a pesar de cualquier resultado interno se iba a avanzar en la unidad del radicalismo para recuperar el gobierno municipal”.

Para finalizar, Alejandro Molero reflexionó: “Con el tiempo y tantas vivencias de la política entendí que los consejos de mi padre, eran palabras que trascendían e iban más allá de los lugares circunstanciales que nos toca ocupar. Son los partidos políticos con sus luchas, con sus nobles rivalidades, las que engendran las instituciones más buenas en la Argentina, y son ellos mismos los que las mejoran con aquellas reformas que son saludables para llevarlas adelante”.

El radicalismo alvearense volvió a mostrarse unido, con el apoyo de las figuras más importantes a nivel provincial y nacional, lo que habla a las claras de lo logrado en nuestro departamento gracias a esa unidad que ha permitido que General Alvear siga creciendo.